Утешительные турниры и матчи не предусмотрены Федерация баскетбола России опубликовала календари чемпионатов-2019/2020 в суперлиге и в молодежной лиге, в которых в новом сезоне впервые в истории будут выступать сразу два состава «Спартака-Приморье».

Основная команда нашего клуба под руководством главного тренера Максима Учайкина, являвшаяся чемпионом турнира-2017/2018, начнет сезон в первом дивизионе домашним матчем с московской командой «Руна-Баскет». Она, кстати, только в этом сезоне впервые присоединилась к первенству профессионалов. Затем во Владивостоке сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга. После этого наши земляки отправятся в выездное турне.

Всего в регулярном чемпионате «Спартак-Приморье» проведет 30 матчей, последний из них состоится 4 апреля. Затем с 10 апреля по 21 мая состоятся поединки плей-офф. В сезоне-2019/2020 в плей-офф выйдут восемь сильнейших команд. Утешительные турниры и матчи за пятое и седьмое места на сей раз не предусмотрены. Все стадии плей-офф (1/4, 1/2 финала, финал и серия игр за 3-е место) будут проходить до трех побед (может состояться максимум пять матчей). Владивостокский клуб планирует дойти до финала первенства и сразиться за чемпионское звание.

В предстоящем сезоне участниками суперлиги станут 16 команд. 14 из них сохранили прописку. Две новые команды – «Уфимец» из Уфы и «Руна-Баскет» из Москвы – пошли на повышение из суперлиги-2. Во второй дивизион опустились две команды-неудачника – «Зенит-Фарм» из Санкт-Петербурга и «Иркут» из Иркутска.

Молодежная команда «Спартак-Приморье-2» под управлением тренера Андрея Костко свой дебютный сезон в единой молодежной лиге ВТБ начнет также на домашней площадке 10 и 11 октября играми с красноярским «Енисеем-2». Всего в октябре наша молодежка проведет шесть домашних матчей и лишь после этого отправится на выезд.

В предстоящем сезоне в единой молодежной лиге ВТБ сыграют 12 российских команд, 9 из них являются дублирующими составами клубов единой лиги ВТБ и 3 – это резервы клубов суперлиги. Всего «Спартак-Приморье-2» в регулярном чемпионате проведет 44 поединка со сверстниками. Завершится регулярное первенство 24 марта. Стадия плей-офф также коснется только восьми лучших коллективов. Наша молодежка в свой стартовый сезон хотела бы отобраться в заветную восьмерку.

В настоящее время оба состава баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» продолжают свои подготовительные учебно-тренировочные сборы. Взрослые спортсмены тренируются на площадках в западных регионах России, где имеются достойные спарринг-партнеры в лице российских и восточноевропейских клубов.

Молодые баскетболисты готовятся дома. В августе они приняли участие в спортивных играх среди стран бассейна Японского моря, которые в этом году проходили в Южной Корее. Приморская дружина одержала три победы в трех матчах над командами Японии, Китая, Южной Кореи и стала победителем турнира. Причем два первых соперника были повержены с разгромным счетом 43:94 и 37:76. Оказать сопротивление смогли лишь сверстники из Южной Кореи –72:104.

Автор: Николай КУТЕНКИХ