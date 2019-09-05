Туроператорам добавят на интуристов Субсидирование туроператоров въездного туризма в России в 2020 году увеличится до 800 млн рублей. Как передает агентство экономической информации «Прайм», об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в эфире телеканала «Россия-24».

Она напомнила, что уже выделяются субсидии для туроператоров, которые занимаются иностранными туристами.

«У нас в этом году заложено на эту субсидию почти 600 миллионов рублей. В следующем году эта цифра будет расти и составит практически 800 миллионов. Что собой представляет эта субсидия? Мы будем возмещать туроператорам затраты на привоз туристов из целевых стран. Это такие высокомаржинальные туристы, которые способны потратить максимальное количество денег в нашей стране», – сказала Догузова.

Глава ведомства отметила, что субсидии предусмотрены и туроператорам внутреннего туризма, которые привозят людей в туристические места, способные принимать большие потоки отдыхающих.

Автор: Отдел экономики «В»