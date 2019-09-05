На Камчатку завлекут новым отелем и курортом На Камчатке появится термальный курорт. Здравницу планируется возвести на территории туристическо-рекреационного комплекса «Зеленовские Озерки», сообщили в пресс-службе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

Открытие гостиничного комплекса запланировано на 2020 год. Инвестором проекта стала компания HONKA. Подписание соглашения о реализации проекта пройдет​ во Владивостоке, на полях V Восточного экономического форума.

«Камчатский край обладает уникальной природой. Но туристический потенциал региона невозможно раскрыть, если не строить новые современные отели и курорты», – подчеркнул генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

Инвестор выполнит все этапы работ – от архитектурного проектирования, строительства и ландшафта до оформления интерьеров. Предполагается, что по уровню комфорта это будет первая на Дальнем Востоке здравница. Отель, рассчитанный на 10 номеров, будет оборудован интеллектуальными инженерными системами, а при строительстве используют только натуральные материалы, в том числе финскую сосну.

Общая площадь бутик-отеля и спа-комплекса составит 3195 кв. метров. Открытая территория курорта включает многофункциональную спортивную площадку, вертолетную площадку для организации вертолетных трансферов в зону горнолыжного катания и на рыбалку. В отеле будет создана инфраструктура для обеспечения круглогодичного, а не сезонного турпотока. В зимне-весений период – горнолыжный спорт и хэли-ски по ближайшим сопкам. В летний период – экотуризм, рыбалка и охота. Наличие термальных источников позволит круглогодично развивать бальнеологический туризм.

Автор: Отдел новостей «В»