Пробка: работает эвакуатор 1 сентября впервые за лето решил прогуляться по центру Владивостока. Оставил машину на улице Набережной, недалеко от кинотеатра «Океан», и пошел разведывать маршруты Миллионки. Когда вернулся к автомобилю, стал свидетелем образовавшейся пробки. Явления для улицы Набережной непривычного.

Первая мысль – наверное, где-то дальше по дороге авария. Вторая – разбитые после ливней дороги, водители осторожно, снижая до минимума скорость, объезжают какую-нибудь яму. Обе мысли оказались неверными. Виной затора стал эвакуатор, который забирал неправильно припаркованный «Приус». Оказывается, с недавних пор выше ротонды и до перекрестка поставлены знаки «Стоянка запрещена», «Работает эвакуатор», с приставкой «кроме туристических автобусов». Чем так угодили властям иностранные гости и почему их интересы поставлены выше нужд обычных горожан, непонятно. Тем более что этих автобусов даже в выходной день там можно по пальцам сосчитать.

Стоит отметить, что на этот знак, судя по моему личному опыту, мало кто обращал внимание. Дорога здесь настолько узкая, что эвакуатор попросту закупорит движение. Понимая это, водители не боялись оставлять здесь машины, несмотря на запрет. Очевидно, ГИБДД решила дать урок таким нарушителям. Правда, проученными оказались не только оплошавший владелец «Приуса», но и сотни обычных водителей, которые в жаркий день вынуждены были печься в салонах своих автомобилей, ожидая, пока эвакуатор, работая краном, как удочкой, не погрузит свой улов.

Правила дорожного движения для меня всегда были простыми и легко запоминающимися. Главным образом потому, что они руководствуются здравым смыслом. Расположение знаков, проезд перекрестков, движение в колонне, даже самая сложная часть – жесты регулировщика – во всем этом была спрятана пуленепробиваемая логика, после осмысления которой правила самостоятельно воспроизводились в голове.

Знак, появившийся у ротонды, противоречит тому самому здравому смыслу, на котором построены правила дорожного движения. Во-первых, он нарушает права обычных автомобилистов в пользу иностранных туристов. Хотя легковые машины, припаркованные по обочинам дороги, создают гораздо меньше дискомфорта, чем широкие, объемные автобусы. Во-вторых, уж если решили угодить гостям города, то создайте для них что-то новое, а не отдавайте им то, чем раньше пользовались жители краевого центра и его гости, пользующиеся легковыми авто.

Главное, что знак не запрещает пользоваться здравым смыслом и логикой. Да, нарушители должны нести ответственность. Но неужели нельзя обойтись обычным штрафом? Эвакуатор практически блокирует движение на участке, создает опасную ситуацию, когда машины вынуждены с миллиметровой точностью огибать грузовик.

Арест автомобиля, конечно, мероприятие показательное. Причем со всех сторон. В том числе наглядно демонстрирует: эвакуация транспортных средств зачастую приводит к более значительным неудобствам на дорогах, чем стоящие у обочины машины. И улица Набережная – как раз тот участок, где этот принцип работает на все 100 процентов.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ