Кто ты? Шум... Выставка владивостокского художника Андрея Дмитренко «Ты словно шум в этом маленьком пейзаже» открылась в центре современного искусства «Заря».

Как сообщила пресс-служба ЦСИ, в экспозиции представлены новые работы, включая серию графики «Сквозь пустоту», офорты из серии «Буря», а также серию коллажей и печати на ткани. В них Дмитренко по-новому подходит к теме пейзажа, центральной для его творчества.

На выставке представлены уже знакомые зрителю минималистские абстракции, основными выразительными элементами которых служат прорези, «воздушный» или прозрачный фон, а повествование выстраивается вокруг пустот и нерегулярных ритмов.

– Мы давно работаем с Андреем Дмитренко и внимательно следим за его стремительным развитием. Его проект-исследование – инсталляция «Сигналы», посвященная оттоку из города молодежи, – был создан на базе арт-резиденции «Заря» и вошел в коллекцию Московского музея современного искусства, чем мы очень гордимся, – рассказала главный куратор ЦСИ «Заря» Алиса Багдонайте. – Два года спустя в новом проекте для «Зари» Андрей удивляет цветовой палитрой, богатством фактур. С чем бы ни было связано неожиданное «цветение» художника, его надо успеть увидеть до смены сезонов, ожидая, что этот смелый экспрессивный период продлится недолго и ему на смену придет что-то другое, возможно, снова период монохромной, медитативной, сдержанной в эмоциях работы.

Выставка продлится до 1 октября, вход свободный.

Автор: Отдел новостей «В»