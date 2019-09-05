Для владельцев электромобилей электричество бесплатно. Две недели В приморской столице официально открыли первую на Дальнем Востоке сеть быстрых зарядных устройств для электромобилей. В торжественной церемонии принял участие глава города Олег Гуменюк.

Только во Владивостоке будут работать шесть электрозаправок, сообщили в пресс-службе администрации краевого центра. Для удобства владельцев экологичных машин зарядные станции расположены на парковках супермаркетов и торгово-развлекательных центров, а также рядом с офисами Единых расчетных центров ДЭК. Первые две недели электрозаправки будут работать бесплатно, подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Приморье сегодня лидирует по количеству электромобилей в России. Каждый третий владелец такого транспорта – житель Дальневосточного региона. До сегодняшнего дня, несмотря на увеличение числа электромобилей, на весь край работали всего три зарядные станции. Теперь их будет десять. Помимо Владивостока они будут работать в Уссурийске и Артеме.

Преимущество новых станций – в быстрой работе, причем сразу с несколькими электромобилями. Дозаправка занимает всего несколько минут, полная зарядка – менее получаса. Станции совместимы со всеми имеющимися сегодня на рынке электромобилями.

Справка «В»

Во Владивостоке зарядные станции для электромобилей расположены по следующим адресам:

– ул. Набережная, 3,

– ул. Крыгина, 23,

– ул. Октябрьская, 8,

– Партизанский проспект, 50,

– АЗС, о. Русский,

– ул. Калинина, 8.

Автор: Отдел новостей «В»