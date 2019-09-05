Бизнес-омбудсмен зовет предпринимателей на разговор Бизнесменов Владивостока приглашают завтра, 6 сентября, на встречу с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, местом ее проведения станет большой зал администрации Приморья (ул. Светланская, 22). Начало встречи в 13.00.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию. Подробности можно уточнить в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае по телефонам: 8 (423) 241-20-01, 8-914-797-80-31.

Автор: Отдел экономики «В»