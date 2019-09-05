Как только распогодилось, рабочие вышли на объект С воскресенья, 1 сентября, подрядная организация приступила к укладке верхнего слоя дорожного полотна из щебеночно-мастичного асфальтобетона на улице Вилкова. Этот объект вошел в число 15 улиц, которые будут отремонтированы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе мэрии.

Как сообщил представитель подрядной компании «ФедералСтрой», подготовительные работы к укладке верхнего слоя асфальта начались еще в субботу.

«Прошедшие дожди, конечно, сказались на нашем графике работы, – рассказал он. – Но, как только погода улучшилась, рабочие вышли на объект. Днем работы будут приостановлены, чтобы не создавать пробок. Ночью мы вновь приступим к укладке щебеночно-мастичного асфальтобетона. Постараемся максимально быстро завершить здесь все работы».

Напомним, что ранее на данном участке рабочие заасфальтировали пешеходные зоны и установили новые бордюры.

Как уже писал «В», благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке в этом году заасфальтируют более 200 тысяч квадратных метров дорог, 45 тысяч квадратных метров тротуаров, установят более 50 тысяч метров тротуарных и дорожных бордюров. Кроме этого, появится новый пешеходный переход на улице Олега Кошевого. Специалисты уже приступили к монтажу опор будущего перехода, который станет первым в краевом центре объектом дорожной инфраструктуры, оснащенным специальными лифтами для маломобильных граждан.

Автор: Отдел новостей «В »