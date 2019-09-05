Подготовка к отопительному сезону опережает график. Но отстает благоустройство Во Владивостоке прошел очередной штаб по подготовке к отопительному периоду-2019/2020. Несмотря на сложные погодные условия, город готов к зиме почти на 90 %, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как доложили представители сетевых организаций, ремонт сетей города идет в плановом режиме. Также был озвучен показатель общей готовности города к зиме: на сегодняшний день сети, котельные, а также иная инфраструктура и запасы топлива готовы к отопительному периоду более чем на 86 %. Специалисты подчеркнули, что ремонтные работы идут с некоторым опережением плана готовности, установленного распоряжением губернатора Приморского края и постановлением главы Владивостока. Там обозначено, что город должен быть готов к 1 сентября на 80 %.

При этом почти все докладчики отметили, что с некоторым отставанием идут только работы по восстановлению благоустройства. Причиной отставания от графика стали затяжные дожди, которые не позволяют соблюсти требования ГОСТа к условиям для проведения асфальтирования и других видов работ.

«Все организации, после того как установятся благоприятные погодные условия, должны провести усиление в этом направлении, благоустройство на объектах должно быть обязательно восстановлено в полном объеме. Непогода не должна помешать городу подготовиться к отопительному периоду. Также напомню, что паспорта готовности жилфонда и других объектов соцкультбыта должны быть полностью оформлены к 15 сентября», – подчеркнул начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Кравченко.

По данным на начало сентября, из 3300 многоквартирных домов паспорта готовности оформлены у 2100 домов. По информации управления содержания жилищного фонда, работа по опрессовке и промывке отопительной системы в жилфонде идет по графику.

Также активную работу в период подготовки к отопительному сезону во Владивостоке ведут сетевые учреждения. Сейчас происходит замена старых, изношенных тепловых сетей на новые. В этом году в рамках ремонтной кампании бригады МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) и АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) ремонтируют свыше 10 километров изношенных теплотрасс.

Автор: Отдел новостей «В»