Корветы атаковали практическими торпедами и реактивными бомбами Тактическая группа кораблей ТОФ, куда входят корветы «Совершенный» и «Громкий», отрабатывает противолодочные задачи в Тихом океане, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В таком составе корабли действуют против подводной лодки условного противника впервые. Вместе с корветами на полигонах боевой подготовки работают противолодочные самолеты Ил-38 и вертолеты Ка-27 морской авиации. Руководство действиями сил осуществляется с корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов».

Накануне, как сообщал «В», корабельная поисково-ударная группа, куда помимо корветов входил большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», провела совместный поиск атомной подводной лодки условного противника, идентифицировала и атаковала ее противолодочным оружием. В ходе боевого упражнения были применены практические торпеды, реактивные глубинные бомбы, а корвет «Громкий» выполнил стрельбу комплексом «Пакет».

Также экипажи корветов отработали организацию связи, совместное тактическое маневрирование, провели тренировки по поиску и спасению на море.

Автор: Отдел новостей «В»