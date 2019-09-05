Во Владивостоке формируют список адресов, где установят 200 новых скамеек Закупить их распорядился глава города Олег Гуменюк. Планируется, что устанавливать новые лавочки начнут в ближайшее время, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В управлении дорог и благоустройства городской администрации добавили, что с начала года в парках и скверах краевого центра вандалы сломали 14 скамеек, еще три были украдены.

«Факты порчи и кражи скамеек в этом году зафиксированы в Гайдамакском, Некрасовском, Игнатьевском скверах, на улицах Давыдова, Суханова и Борисенко. Помимо этого, десятки скамеек, установленные на остановках общественного транспорта, пострадали от рук вандалов», – комментируют специалисты.

Сейчас формируется список адресов, где в первую очередь необходимо установить новые скамейки. По ряду адресов в городе также появятся новые урны. Их будет более 150 штук.

«По распоряжению главы города закупаем новые скамейки трех видов и урны. Их будут устанавливать сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» в парках, скверах, на автобусных остановках и в жилых микрорайонах», – добавили в мэрии.

Автор: Отдел новостей «В »