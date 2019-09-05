Автобусные остановки приводят в порядок Бригады рабочих муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) продолжают отмывать и очищать автобусные остановки от граффити и незаконной рекламы. Эти работы сейчас ведутся во всех районах города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока отмечают, что по одним и тем же адресам рабочие вынуждены отмывать и очищать автобусные остановки практически постоянно, так как вандалы часто портят облик объектов городской инфраструктуры.

«Рабочие СГТ наводят чистоту и порядок в городе круглосуточно. Они убирают не только случайный мусор, но и вывозят целые свалки, которые регулярно в одних и тех же местах организуют недобросовестные граждане. От незаконной рекламы и граффити очищаются подпорные стены, столбы уличного освещения, опоры мостов и автобусные остановки», – добавили специалисты отдела текущего содержания управления дорог и благоустройства.

Автобусные остановки также окрашивают. К работам по наведению чистоты и порядка на прилегающих территориях должны также присоединяться организации и предприятия всех форм собственности.

Автор: Отдел новостей «В »