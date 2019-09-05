Горожан зовут в поход – увидеть практически нетронутую природу В ближайшую субботу, 7 сентября, активисты лиги ходьбы «Женьшень» отправятся на остров Русский по маршруту бухта Воевода – бухта Боярин.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, общая протяженность похода составит 25 километров. Присоединиться могут все желающие.

Поход будет средней сложности, предупредили организаторы.

«Родителям можно взять с собой детей, но советуем оценить возможности – идти будем 25 километров. Увидим практически нетронутую природу, места будут живописными», – уточнил руководитель похода Василий Квак.

Также он добавил, что необходимо взять с собой дождевик на случай неблагоприятной погоды, воду, перекус и в целях безопасности – обувь с глубоким протектором, чтобы не поскользнуться.

Сбор участников состоится на автобусной остановке «Изумруд» в 8.15, затем последует отправление на автобусе маршрута № 29. Если человек поедет на своем личном автотранспорте, то машину можно оставить в районе остановки «Воевода».

Телефон для справок 8-914-067-52-21.

Напомним, что общественная организация «Лига ходьбы «Женьшень» в этом году стала обладателем денежного гранта от администрации Владивостока, благодаря которому и проводит бесплатные походы для горожан.

Автор: Отдел новостей «В»