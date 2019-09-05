Плавучая гостиница разместит гостей на 14 палубах Новейший круизный лайнер итальянской компании Costa пришвартовался к берегам Владивостока.

Как сообщили в пресс-службе края, судно стало плавучей гостиницей для участников V Восточного экономического форума и пробудет в столице ДФО несколько дней.

Круизный лайнер Сosta Venezia был спущен на воду в марте 2019 года. Номерной фонд лайнера, разместившийся на 14 палубах, соответствует уровню пятизвездочной гостиницы. На борту предусмотрено все для комфортного проживания и ведения переговоров: специально оборудованные залы для проведения встреч, семинаров и конференций.

«Это новый лайнер класса Dream. Длина судна – 324 метра, ширина – 37 метров, количество кают – 2116», – пояснил руководитель краевого департамента туризма Константин Шестаков.

Он также отметил, что на период проведения ВЭФ-2019 заключено соглашение на обслуживание с 25 гостиницами Владивостока и Артема. Все они также готовы принять гостей Восточного экономического форума.

Константин Шестаков отметил, что во Владивостоке и Артеме был проведен двухэтапный мониторинг коллективных средств размещения – гостиниц, отелей и комплексов отдыха. По его итогам определили номерной фонд, необходимый для размещения гостей ВЭФ.

Автор: Отдел новостей «В»