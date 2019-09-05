Главная воздушная гавань Приморья встречает гостей и участников ВЭФ Международный аэропорт Владивосток (МАВ) работает в эти дни в усиленном режиме. Но самым пиковым днем стало 4 сентября, когда в столице ДФО официально стартовал V Восточный экономический форум.

В воздушной гавани Приморья вчера приземлились самолеты президента России, правительства Индии, Японии, Малайзии, делегации Китая и Монголии.

Как ожидается, всего во время проведения форума воздушная гавань примет около 70 рейсов бизнес-авиации с официальными делегациями на борту. Как заверили в пресс-службе МАВ, в период проведения ВЭФ все регулярные рейсы будут выполняться по расписанию, обслуживание пассажиров будет проходить в штатном режиме.

Автор: Отдел новостей «В»