На «Улицу Дальнего Востока» автобусы пойдут с Луговой и центральной площади Во Владивостоке у пяти автобусов маршрута № 15 7 и 8 сентября будут изменены схемы движения. У трех из них конечной остановкой вместо «Изумруда» станет площадь Борцов за власть Советов, и у двух – площадь Луговая, сообщили в пресс-службе мэрии.

Схемы изменили, чтобы как можно больше горожан и гостей Владивостока смогли посетить выставку «Улица Дальнего Востока» на Русском острове, пояснили в управлении транспорта администрации краевого центра.

«Такое поручение дал глава города Олег Гуменюк, – отметил начальник управления Александр Иванов. – Луговая и центральная площадь – важные транспортные артерии, через которые проходят многочисленные пассажирские потоки. Уверен, что многие горожане и гости приморской столицы захотят уехать на выставку именно отсюда».

Отметим, что с парковками личных автомобилей ситуация на Русском сейчас сложная. В эти дни для поездок на остров лучше воспользоваться общественным транспортом.

Схема движения для трех автобусов с центральной площади такова: «Площадь Борцов за власть Советов – Суханова – Театр оперы и балета – Мини-ТЭЦ «Центральная» – Вертодром – Аякс – Кампус ДВФУ – ДВФУ Южные ворота – Приморский океанариум – ДВФУ Южные ворота – Кампус ДВФУ – Аякс – Вертодром – Мини-ТЭЦ «Центральная» – Окатовая – Олега Кошевого – Радиоприбор – Надибаидзе – Театр оперы и балета – Фуникулер – Некрасовская, 50 – ТД «Тихоокеанский» – Инструментальный завод – Картинная галерея – Покровский парк – Краевая больница – Площадь Борцов за власть Советов».

Схема движения для двух автобусов с площади Луговой (ул. Новоивановская, 3): «Луговая (ул. Новоивановская, 3) – Окатовая – Мини-ТЭЦ «Центральная» – Вертодром – Аякс – Кампус ДВФУ – ДВФУ Южные ворота – Пожарная академия – Приморский океанариум – Пожарная академия – ДВФУ Южные ворота – Кампус ДВФУ – Аякс – Вертодром – Мини-ТЭЦ «Центральная» – Окатовая – Луговая».

Остальные автобусы маршрута № 15 7 и 8 сентября будут работать по расписанию.

Также на остров Русский можно добраться автобусными маршрутами № 22, 29, 29к, 63, 74, 75, 76, 77.

Как уже писал «В», все желающие смогут посетить экспозицию на Университетской набережной 7 сентября с 14.00 до 20.00 и 8 сентября с 10.00 до 20.00. Для посещения выставки необходимо пройти регистрацию на сайте fareaststreet.ru, выбрав удобное для себя время.

Автор: Отдел новостей «В»