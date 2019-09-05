Спасатели помогали выносить мебель, городские службы убирали мусор Специалисты администрации Владивостока продолжают оказывать адресную помощь горожанам, чьи дома оказались в зоне подтопления во время прошедших ливней. Жителям помогают вывозить мусор и наводить порядок на приусадебных участках и придомовых территориях, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что в августе Владивосток оказался во власти сразу нескольких циклонов. Они вызвали в городе проливные дожди, которые привели к подтоплению нескольких микрорайонов. Особенно пострадали дома в русле реки Богатой. 28 августа глава Владивостока объявил в городе режим чрезвычайной ситуации.

На сегодняшний день спасатели городской поисково-спасательной службы провели работы на улицах Пшеницына, Стальского, Джамбула, Шкотовской, Фанерной, Мечникова, Тимирязева и Успенского. Специалисты откачивали воду с придомовых территорий, убирали упавшие деревья, помогали выносить из домов мебель, привозили чистую питьевую воду.

Так, большой разлив воды в районе дома № 96 на улице Успенского был ликвидирован еще в минувшие выходные. Здесь на помощь городским службам пришли пожарные бригады. Также была произведена откачка воды из-под полов в доме.

Жителям соседнего дома № 106/1 бригада Амурского спасательного центра МЧС России помогала выносить мебель, городскими службами был организован вывоз мусора.

«Отреагировали очень быстро. Спасатели откачали воду, помогли вынести вещи. Привезли чистую воду», – рассказали местные жители.

Продолжается уборка на придомовой территории дома № 106/1. Здесь также пройдут работы по устранению засора канализации. Как отметили специалисты городской администрации, в ближайшее время будет организован второй этап вывоза мусора. Жителям подтопленных домов окажут всю необходимую помощь.

Кроме того, с понедельника, 2 сентября, в районах Владивостока работают 11 комиссий для подсчета ущерба. Сейчас специалисты приступили к выплатам гражданам, пострадавшим от подтоплений. Первыми получателями выплат станут 28 семей Владивостока.

Для горожан также открыт оперативный штаб на улице Мечникова, 41в.

Автор: Отдел новостей «В»