Голкипер «моряков» выдержал натиск «снежных барсов» С победы стартовал в чемпионате Континентальной хоккейной лиги владивостокский «Адмирал». Вечером 3 сентября «моряки» на льду арены столицы Казахстана одолели «снежных барсов».

Лишь к началу этой игры окончательно определился состав дальневосточников. В воротах встал финский голкипер Юхо Олкинуора (запасным остался Антон Красоткин). В оборону были заявлены Адам Альмквист, Никита Бобряшов, Кирилл Дьяков, Руслан Ибатуллин, Юрий Козловский, Шон Лалонд, Иван Мищенко, Степан Островский и Александр Угольников. В пять троек нападения вошли Мартин Бакош, Владимир Бутузов, Денис Вихарев, Кирилл Воронин, Глеб Зайцев, Константин Глазачев, Александр Коннов, Иван Лапшин, Иван Лисин, Олег Ломако, Александр Мерескин, Юрий Петров, Дмитрий Сидляров, Александр Стрельцов, Василий Стрельцов и Маркус Юнг.

Стоит отметить, что из них десять спортсменов впервые сразились за приморский клуб, а семеро и вовсе ранее не играли в КХЛ. Не вошедших в главную команду молодых игроков накануне командировали в фарм-клуб «Ермак» из Ангарска для получения дальнейшего опыта и профессионального мастерства.

«Барыс» в минувшем сезоне вошел в плей-офф КХЛ. Этим летом казахстанский клуб основательно усилился легионерами. В его руководстве и тренерском штабе не скрывают, что надеются не только закрепить успех в чемпионате-2018/2019, но и стать одним из лидеров восточной конференции КХЛ. А для этого «снежным барсам» нужно побеждать в каждом домашнем матче.

Поединок в Нур-Султане получился на редкость зрелищным и драматичным. Он не оставил равнодушным никого из 7,5 тысячи зрителей, которые хоть и болели за своих, но уважительно относились к гостям.

Матч начался с массированной атаки хозяев. Они целую минуту провели на половине площадки гостей, но затяжного штурма у «Барыса» не получилось. Уже на второй минуте приморцы перехватили инициативу и организовали две острые атаки подряд. Накал страстей усилился к середине стартового периода. На седьмой минуте казахстанцы получили первое удаление и через четыре минуты второе. Однако в обороне «Барыс» отыграл безупречно. Впрочем, как и следом «Адмирал», когда также остался в меньшинстве. Голов в первом периоде болельщики так и не увидели.

Второй период оказался более насыщенным и интересным. Буквально в самом его начале наша команда осталась в меньшинстве на две минуты. «Снежные барсы» бросили на лед своих лучших нападающих. И эти две минуты они беспрестанно атаковали наши ворота.

Забегая вперед, сообщим о разнице бросков в створ по ходу всей встречи: 34 у хозяев против 15 у гостей. Несмотря на такое преимущество в игре, реализовать свои броски в голы казахстанским спортсменам долго не удавалось. А все из-за великолепного мастерства и самоотдачи приморского голкипера и защитников.

Минимум дважды хозяева были близки к успеху. Но вначале Юсси Олкинуора молниеносно перехватил шайбу у дальней штанги, а затем отразил бросок с близкого расстояния.

Ровно на середине матча удаление получил хоккеист из Нур-Султана (бывшая Астана). Этим воспользовались дальневосточники. Атаку начинал словак Мартин Бакош, продолжил швед Адам Альмквист, а завершал его земляк-скандинав Маркус Юнг. Бросок 28-летнего нападающего на 32-й минуте был неотразим – 0:1. Поздравляем легионера с первой шайбой «Адмирала» в новом сезоне.

Хозяева в горячке бросились отыгрываться, но схлопотали очередное удаление. И вновь приморцы с лихвой воспользовались предоставленной возможностью. На сей раз шайбу разыграли Маркус Юнг и Владимир Бутузов, а на добивании на 36-й минуте оказался Адам Альмквист – 0:2.

Следом настал черед «моряков» нарушать правила. Причем в какой-то момент на две минуты из нашей команды только трое оставались на льду. Это были самые драматичные и напряженные минуты игры. «Барсы» вновь и вновь прорывались к нашим воротам, но «Адмирал» сумел выстоять в такой тяжелейшей ситуации.

В третьем периоде «Барыс» большими силами уже в который раз пошел вперед. Однако «снежные барсы» наткнулись на вязкую игру приморской обороны в своей зоне и надежную защиту Юхо Олкинуоры на последнем рубеже. К сожалению, самоотверженные действия «моряков» не помогли на 51-й минуте. Хозяева получили большинство на льду и сумели размочить счет прицельным броском в дальнюю «девятку» – 1:2.

«Барсы» продолжали атаковать. «Адмирал» вновь остался в меньшинстве. И вновь сумел отстоять ворота, причем дважды под шайбу бросался наш нападающий Василий Стрельцов. Перед финальным свистком «Барыс» заменил своего вратаря на шестого полевого игрока. Этим воспользовался все тот же Василий Стрельцов. В свободной зоне он получил шайбу от коллеги по тройке нападения Олега Ломако и отправил ее в пустые уже ворота – 1:3.

Есть первая победа владивостокского клуба и два очка в копилку команды. Особая заслуга в стартовом успехе нашего вратаря Юхо Олкинуора, который отразил 33 броска. С чем мы и поздравляем «моряков»! «Адмирал» после первого тура вошел в лидирующую группу восточной конференции КХЛ.

«Хороший старт сезона. Но почивать на лаврах не собираемся, а будем готовиться дальше», – главный тренер команды Сергей Светлов на итоговой пресс-конференции был немногословен.

Следующий поединок наши земляки проведут уже сегодня вечером в Новосибирске. Соперником выступит «Сибирь». Надеемся на очередной успех наших земляков.

Автор: Николай КУТЕНКИХ