Побережье столицы ДФО приехал убирать министр РФ Более 450 мешков мусора собрали на Патрокле

Открытие масштабного экомарафона «Чистые берега Дальнего Востока» состоялось в бухте Патрокл во Владивостоке 3 сентября, накануне V Восточного экономического форума. Официальный старт экологической акции дал министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, сообщили в пресс-службе края.

Всего в уборке бухты в этот день приняли участие более 300 добровольцев, которые собрали 450 мешков различного мусора.

«Забота о притягательной природе Дальнего Востока и сохранение его водоемов – случай, когда интересы каждого человека и государства совпадают. Важно, что на помощь природе мы пришли после сильнейшей непогоды в Приморье. Выражаю свою личную благодарность каждому участнику. Убежден, что лишь совместными усилиями мы сохраним чистоту и красоту наших рек, озер и морей для будущих поколений. Сегодня все мы – помощники национального проекта «Экология», – подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Министр вручил грамоты и благодарственные письма Минприроды России наиболее активным приморцам за работу в сфере экопросвещения.

Это только первая акция экомарафона. В течение недели с применением технологии раздельного сбора мусора будут очищены берега водных объектов в Приморье, Забайкальском, Хабаровском и Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Магаданской областях, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе и Республике Саха (Якутия). Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие более 50 тысяч добровольцев.

Как отметила врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко, мероприятия по очистке берегов водоемов уже проходят во всех городах и районах края в рамках национального проекта «Экология».

«Мы уже провели почти 60 акций, в ходе которых более 1,5 тысячи человек очистили почти 50 километров береговой полосы», – пояснила врио замглавы региона.

Справка «В»

Всероссийская акция по уборке водоемов и их берегов проводится Минприроды России совместно с Федеральным агентством водных ресурсов с 2014 года. За это время она объединила более 5 миллионов человек по всей стране. Отличительной особенностью этого года стала серия экомарафонов.

Автор: Отдел новостей «В»