Интрига сохраняется. Но только до 7 сентября Приглашение на садоводческий праздник

7 сентября, в субботу, Владивосток в шестой раз будет отмечать День садовода и огородника. Праздник по традиции состоится на площадке перед Домом молодежи, и главными его героями станут победители городского садоводческого конкурса.

Организуется такой конкурс администрацией Владивостока совместно с Союзом садоводов города по нескольким номинациям. В этот день на дачный пьедестал почета поднимутся лучшие садоводы, овощеводы, цветоводы, победители в номинации «Лучший садовый участок», а также будут названы лучшие садоводческие товарищества.

Интрига, кто же вышел в лидеры и стал победителем, будет сохраняться вплоть до того момента, пока представители администрации города Владивостока и Союза садоводов не пригласят на сцену виновников торжества, чтобы поблагодарить их за трудолюбие, творчество, активность и вручить подарки.

Понятно, что не все подавшие заявки для участия в конкурсе заняли какое-то место. Но практически у каждого, у кого побывала комиссия, есть интересный опыт, есть чем поделиться и чем заинтересовать нас всех. Нередко это происходит прямо с порога, а то и не доходя до него. К примеру, любовь к порядку и красоте семьи Стец (товарищество «Строитель ТОФ», п. Мирный) видна уже чуть ли не за версту от дачи. Какие замечательные полевые ирисы посадил перед своим участком глава семьи Николай Николаевич! Проходя мимо, поневоле залюбуешься и захочешь поблагодарить хозяев дачи за то, что облагораживают не только непосредственно свой участок, но и прилегающую территорию.

– Николай Николаевич, а почему вы огородили свой участок сетчатым забором? Сейчас модно ставить глухой забор из профнастила. Дорого и сердито! Стоишь перед такой оградой и думаешь: «Моя дача – моя крепость!»

– Я сказал по-другому, когда выбирал приемлемый вариант ограждения: «Дача – не тюрьма, и мы не будем отгораживаться от мира». Да, подтверждаю, что готовы поделиться своими наработками, если они будут кому-то полезны.

Надо сказать, что учиться есть чему не только у таких опытных дачников, как Николай Николаевич, но и у молодежи, что особенно отрадно. Вот пример – Павел Бояров (СНТ «Витамин»). Его опыт опровергает мнение о том, что огород не может быть красивым. Еще как может! Причем без использования декоративных посадок. Павел делает ставку на геометрию грядок, их огораживание и образцовое содержание. В итоге участок смотрится очень эстетично и привлекательно.

А сколько цветов, живописных декоративных посадок и другой красоты на наших дачах!

– Так вот где, оказывается, нужно фотосессии проводить! – сделала для себя открытие фотограф Полина Барановская, участвовавшая в работе конкурсной комиссии по подведению итогов состязания. – Смотрю отснятые снимки, и иногда самой не верится, что это здесь, под Владивостоком. Кажется, что работала по меньшей мере на юге страны, в теплых краях, где хорошо растут можжевельники, крупнолистные гортензии и другие диковинные растения. Мы попробовали провести фотосессию на очень красивом дачном участке – у Людмилы Ивановны Винник (товарищество «Прометей») и остались очень довольны.

Нынешний конкурс заложил еще одну традицию: завершать его проведением мастер-классов по самым разным темам, чтобы закрепить на практике тот лучший опыт, который увидели члены комиссии. Получилось все на пять!

Хотите перенять что-то интересное для внедрения в своем дачном хозяйстве? Приходите на праздник 7 сентября, и он обязательно подарит вам интересные открытия, знакомства, впечатления!

Автор: Надежда БРАЖИНА