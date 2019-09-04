Эльфов и гномов штрафовать не будут Федеральная служба государственной статистики (Росстат) не планирует заменять добровольное участие россиян в переписи населения на обязательное, сообщают «Известия».

«Такая идея в настоящее время не рассматривается», – заверили в управлении сводных статистических работ и общественных связей ведомства. К чему подобное уточнение? Дело в том, что в ноябре 2018 года возглавлявший тогда Росстат Александр Суринов заявил, что служба готовит предложение о введении штрафов за отказ от участия во Всероссийской переписи населения в размере 100 рублей. Так вот, штрафы выписываться все-таки не будут.

Кроме того, ведомство не планирует бороться с людьми, которые представляются вымышленными национальностями. Напомним, что по итогам предыдущей переписи 2010 года оказалось, что среди жителей России можно повстречать «эльфов», «джедаев» и «готов», а в Москве обнаружили «гнома» и «самурая».

– Одним из основных принципов переписи является самоопределение людей при ответах на вопросы переписных листов без предъявления документов, подтверждающих эти ответы, – пояснили в Росстате.

Согласно 26-й статье Конституции РФ вопросы о национальной принадлежности и родном языке заполняются со слов опрашиваемых. Переписчикам категорически запрещено задавать уточняющие вопросы и трансформировать ответы.

Напомним, что очередная Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

Автор: Отдел новостей «В»