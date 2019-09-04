Пострадавшим от большой воды помогут материально Во Владивостоке начали работу комиссии, которые обследуют дома и приусадебные хозяйства, подтопленные в ходе летних наводнений, информирует пресс-служба администрации города.

Напомним, что в августе краевой центр оказался во власти сразу нескольких циклонов. Они вызвали проливные дожди, которые привели к подтоплению нескольких микрорайонов. Особенно пострадали дома в районе железнодорожной станции Спутник. 28 августа в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. В зонах подтоплений продолжают оказывать адресную помощь спасатели.

После того как будет проведена вся необходимая в таких случаях работа, в администрации Владивостока приступят к выплатам горожанам, чье домашнее хозяйство пострадало в результате проливных дождей. Выплаты составят от 10 тысяч рублей.

По последним данным, уже составлено более 80 актов о подтопленных объектах. Эту работу проводят специалисты районных административно-территориальных управлений. Затем акты и фотоматериалы на каждый пострадавший объект передаются для оформления выплат.

Как объясняет замначальника городского управления по исполнению программ по поддержке населения Ирина Самусенко, граждане сами выбирают способ получения выплаты – безналичный или через «Почту России».

– К сожалению, иногда нет возможности оперативно помочь людям, потому что у них на руках нет необходимых документов и их копий, – отмечает Ирина Олеговна. – Мы не заставляем людей ехать в город, а развернули оперативный штаб. Там есть необходимая компьютерная техника, которая поможет людям бесплатно сделать копии документов. Призываем граждан, которые заинтересованы в получении выплат, не затягивать с их оформлением. Мы со своей стороны готовы сделать все возможное для оказания помощи.

Внимание!

Во Владивостоке работает горячая линия помощи пострадавшим от подтоплений, телефон 209-57-50. Здесь готовы ответить на все вопросы о компенсациях.

Оперативный штаб для граждан, чья недвижимость пострадала от подтопления, расположен по адресу: ул. Мечникова, 41в.

Автор: Отдел новостей «В»