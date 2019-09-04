В сентябре у нас не заскучаешь Начало осени во Владивостоке – не то время, которое стоит проводить дома на диване. Бархатный сезон в нашем городе не только радует солнечной погодой и располагает к прогулкам на свежем воздухе, но и максимально насыщен всевозможными творческими событиями: уникальными выставками, разнообразными фестивалями и спортивными праздниками.

Подробные анонсы всех мероприятий сентября можно будет найти на сайте администрации Владивостока и на официальных страницах в социальных сетях, отмечает пресс-служба мэрии. А пока горожанам предлагают обратить внимание на несколько самых ярких праздников этого месяца.

Итак, в ближайшие выходные, 8 сентября, лучшие уличные танцоры приморской столицы выйдут на площадку амфитеатра на набережной Спортивной гавани, чтобы показать мастерство, сразиться в умении зажигать, а главное, доказать свое право на главный приз. На кону – поездка в Москву.

13-15 сентября – эти даты в календаре стоит отметить всем любителям посидеть у костра с гитарой. В эти дни в бухте Новик на острове Русском пройдет фестиваль «Приморские струны», который организаторы решили посвятить туризму. И это неудивительно: там, где есть романтика странствий, всегда есть место стихам и творчеству. О своем участии в фестивале заявили авторы-исполнители со всего Приморья.

21-22 сентября – время вспоминать историю раннего Средневековья, а также периода Гражданской войны на Дальнем Востоке и времен Великой Отечественной. Организаторы и участники фестиваля «Владивостокская крепость», который пройдет на территории форта № 7, обещают зрителям череду увлекательных военных реконструкций. А мастера забытых сегодня ремесел здесь же будут делиться опытом на мастер-классах по ткачеству, гончарному искусству и т.д. Смельчаки смогут сразиться на мечах. А вечером гостей фестиваля ждут конкурсы исторических танцев и фаер-шоу.

В эти же дни, 21 и 22 сентября, на набережной Спортгавани состоится экстрим-фестиваль «Мосты». Участники будут соревноваться по трем направлениям: BMX, скейтбординг, трюковый самокат. С утра и до позднего вечера на площадке рядом с «Олимпийцем» будет показательно, ярко и по-спортивному азартно.

22 сентября во Владивостоке впервые пройдет масштабный «Фестиваль спорта». Всех увлеченных спортом, всех, кто задумывается о спортивной секции для своих детей, для кого жизнь – это движение, ждут на главной площади города. В течение дня зрители увидят показательные выступления наставников спортивных федераций, смогут узнать о расписании занятий и возможностях для тренировок. Здесь же родители смогут протестировать своих детей на спортивную предрасположенность и точно определиться с выбором секции.

27 сентября горожане смогут заглянуть в мир театра и его закулисья – цехов, где готовят декорации и костюмы к спектаклям. В этот день во Владивостоке откроется масштабная выставка молодых театральных художников. Она займет сразу три культурные площадки: галерею «Арка», выставочные залы «Артэтажа» и приморского Союза художников. В экспозициях будут представлены эскизы и макеты театральных декораций, оригинальные костюмы из разных постановок. Наряду с приморцами в проекте также примут участие художники ведущих театров Дальнего Востока.

Последние выходные месяца – 28 и 29 сентября – время «тигриного разгула» на улицах столицы ДФО. Традиционный для Владивостока праздник отметят с размахом. Обязательно по Океанскому проспекту пройдет «полосатая» гвардия, затем на главной площади откроются тематические площадки. Организаторы обещают: на празднике не заскучает никто. Завершится День тигра концертной программой.

Это только малая часть увлекательных сентябрьских событий. На площадках города будет интересно, познавательно и весело. Следите за анонсами!

Автор: Отдел новостей «В»