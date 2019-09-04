Китай, живой и непосредственный Настоящее путешествие – это когда можно познакомиться с жизнью чужой страны и с парадного входа, и со двора

Хуньчунь – Тумэнь – Яньцзи – Чанбайшань – по такому маршруту недавно проехал фотокорреспондент газеты «Владивосток» Алексей Воронин. Он стал участником фототура, посвященного 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

– Вместе с другими фотокорреспондентами (все как один лучшие! – Прим. ред.) ведущих СМИ Приморья мы совершили интересное путешествие по Яньбянь-Корейскому автономному округу, смогли увидеть уникальные красоты и обыденную жизнь провинции Цзилинь, – рассказывает Алексей. – Конечно, в программу нашего пребывания принимающая сторона постаралась включить как можно больше туристических объектов и одновременно показать, как здесь, именно на этой территории, сохраняются корейская культура, корейский этнос, традиции этого народа. Мы видели национальные корейские деревни, угощались блюдами корейской кухни, любовались потрясающими природными видами и в то же время отдали должное урбанистической прелести этого района Китая.

Личная жизнь Хуньчуня

Первым населенным пунктом на маршруте большого путешествия стал Хуньчунь. Город, в котором привычны русские лица, который во многом и ориентирован на русских туристов. Но, разумеется, Алексей снимал совсем другое – повседневную «личную жизнь» этого городка.

– Хуньчунь, как и почти все китайские города, можно спокойно называть городом контрастов, – улыбается Алексей. – Нас впечатлила экскурсия по ночному Хуньчуню: все в огнях, в подсветке. В городе широкие красивые проспекты, много зелени, высотные дома. Но стоит зайти во дворик или заглянуть на небольшую улочку, и можно легко встретить, например, компанию китайцев, устроивших пикник с барбекю прямо на ступеньках дома. Или увидеть огородики, разбитые у домов со стороны двора…

А сколько в Хуньчуне велосипедистов и мотоциклистов! За камеру хочется хвататься каждую минуту. Вот девушка в шикарной офисной блузке деловито крутит педали – может, на работу едет. А вот на мопеде умещается целая семья: мама, бабушка и малыш. А как лихо водители двухколесного транспорта нарушают все привычные нам правила движения! Очень живой, очень непосредственный город – Хуньчунь…

Дом с видом на заграницу

Запомнилась Алексею и поездка на территорию, которая называется «три границы». Эта точка находится недалеко от Хуньчуня – место, где сходятся границы России, Китая и Северной Кореи.

Предприимчивые китайцы научились извлекать прибыль и из этого природно-международного совпадения. Здесь построен целый комплекс: музей, сувенирные магазины, места для селфи и фотосъемки. Сюда приезжают не только русские туристы, но и китайцы из самых отдаленных уголков Поднебесной (пронизанная железными магистралями для скоростных электропоездов, КНР перестала быть страной, где нужно долго добираться из пункта А в пункт Б).

– На балконе музейного комплекса, откуда разрешена фотосъемка трех границ, помимо нашей группы было немало китайцев. Видно было, что им очень интересно посмотреть в специальные стереотрубы и на полузаброшенную деревню на российской стороне, и на жизнь северокорейцев, – рассказывает наш фотокор. – Жаль, погода в этот день нам совсем не подфартила – снять шикарные панорамы, как хотелось, не вышло. Зато в тот же день мы побывали на водохранилище Луншань, где для любителей фотографировать стаи перелетных птиц, часто отдыхающих на водной глади, выделены целые площадки, причем закрытые, только с прорезями для фотообъективов. Так мы и птиц не беспокоим, и кадры дивные можно сделать…

Продолжение следует

Справка «В»

Яньбянь-Корейский автономный округ находится в восточной части провинции Цзилинь и граничит с Хасанским районом Приморского края России, а также провинцией Хамген-Пукто КНДР. Пограничная линия составляет 768,5 км.

В городском уезде Хуньчунь работает 11 портов, откуда идут суда в Россию, Северную Корею и другие страны, есть международный аэропорт, также со столицей провинции Цзилинь – Чанчунем – город связан автобусными маршрутами и скоростной электричкой.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ