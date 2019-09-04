Эрик Давидыч: Московский гребешок – фанера по сравнению с вашим Один из самых популярных видеоблогеров России завершил автотур по России в приморской столице

Известный автоблогер, создатель сайта Smotra.ru и канала SmotraTV на YouTube (у которого, на минуточку, более 3,6 миллиона подписчиков) Эрик Давидыч (Китуашвили) посетил Владивосток с благотворительным автопробегом. В гостях программы «Сестренки шоу» на VBC звезда сетевого мира рассказал о самом мероприятии, поделился впечатлениями о приморской столице и ее дорогах (приезд совпал с чередой крупных ливней, бивших по городу всю прошлую неделю), а также вспомнил время, проведенное им в СИЗО вместе с бывшим главой Владивостока Игорем Пушкаревым.

«Повезло» с погодой

– Давайте начнем с того, как вам понравилась погода в городе?

– Мне вообще с погодой «везет». Например, я решил посетить Иркутск. Сам выбрал дату, и в день приезда нашей съемочной группы там установились морозы в минус 47 градусов. Даже машина вела себя так, словно говорила: не делайте это, ребята.

Мы взяли «Гелендваген» G63 AMG, стали кататься по замерзшему Байкалу и чуть его там не утопили. Лед под колесами трещал – это точно. Но мы же хотели сделать не просто съемку, а очень крутую съемку. Я решил, что нам жизненно необходим кадр снизу: из-подо льда. Чтобы было видно, как дрифтует (заносится. – Прим. авт.) машина, как она шипами взрывает ледяную поверхность, как оставляет следы протектора. А для этого нужны условия: чистый лед толщиной до метра, соответствующая глубина и прочее. Наняли парня – аквалангиста. Он восемь раз делал лунки, нырял, ставил камеру, чтобы найти нужное место. Смотрели, какая будет картинка, какая резкость.

Это первая сложность. Вторая – нам пришлось максимально облегчить авто, потому что оно могло реально утонуть. Слили топливо с машины, вытащили все из бардачков, вынули все коврики и прочее. Но лед под колесами все равно похрустывал – еще не успел до конца встать. Мы понимали, что если машина утонет, то это минус 20 миллионов рублей. Случай, сами понимаете, не страховой. Да еще и Байкал совсем не хотелось загрязнять. В конце концов все прошло успешно.

К вам мы приехали на машинах попроще – миллионов за 11-12 рублей. И тут мы тоже чуть не утонули, но только не посреди Байкала, а на Спортивной, где у вас продуктовый рынок. Поехали туда за продуктами для детдомовцев.

Владивосток и авто – синонимы

– У вас же был благотворительный автопробег…

– В Артеме мы посетили детдом с ребятами, больными ДЦП. Это пятый детдом по счету в нашей поездке Smotra run 2019. С 2010 года мы регулярно – с перерывами на мое пребывание в СИЗО – ее устраиваем. В чем заключается смысл автотура? Есть ребята, которые очень любят тачки и которые хорошо зарабатывают. Можно поехать отдыхать в любое место… А мы вот любим машины: садимся за руль и катаемся по всему миру. Проехали всю Европу, были в Лондоне, Амстердаме, во Франции, в Испании. Гоняли по всей России. Мы там, где есть молодые парни, которые очень любят автомобили. А Владивосток и автомобили – это синонимы. Параллельно с тем, что получаем удовольствие от путешествия и смотрим на мир и страну, мы занимаемся добрыми делами.

– Про Владивосток часто говорят, что это самый автомобильный город России.

– И это правда. Еще я сделал во Владивостоке одно личное наблюдение. По моему мнению, у вас в левой полосе водители ведут себя тактичнее, чем где-либо вообще. Что это значит? Ты едешь в левой полосе, например, чуть быстрее остальных. Перед тобой автомобиль, который едет медленнее. Ты один раз ему мигнул фарами, и тебе без проблем уступили. Человек смотрит, что справа пусто, включает поворотник и с пониманием перестраивается. В других городах в 99 процентах случаев такого не будет.

Стритрейсингу учиться не надо

– Как вы вообще пришли к тому, что начали вести автоблог?

– Smotra.ru – это даже не сайт, а своеобразная социальная сеть, которая родилась много лет назад. Название появилось от смотровой площадки, расположенной в Москве на Воробьевых горах. Там собирается молодежь. Катаются на тачках, гоняют, фотографируются, общаются на тему тюнинга машин и прочее. В общем, культовое место. Да еще тогда вышла первая серия фильма «Форсаж» – интерес в людях проснулся. Так все и зародилось. Сегодня уже огромное количество людей наблюдает за тем, что мы делаем. Я выпускаю много программ. Например, «Тест-драйв». Конечно, ее нельзя назвать тест-драйвом в полном смысле слова. Тест-драйв – это когда ты проходишься по всем техническим особенностям и деталям автомобиля. Я рассказываю больше про мое личное отношение к машине, за что я ее люблю, за что нет. Я к автомобилю отношусь как к девушке. Люблю дерзкие, мощные машины.

– Можете сказать, как научиться стритрейсингу (гонкам по городским улицам. – Прим. авт.)?

– Учиться этому вообще не надо. Это хулиганство и нарушение правил дорожного движения в чистом виде. Я знаю, что у вас гоняют. Я просто так скажу: я взрослею, мне уже 38 лет. И при всей своей любви к машинам я бы не советовал заниматься стритрейсингом. Тем более пацанам, которым сейчас по 20 лет. Это опасно для их жизни и для жизни других людей, которые могут стать случайными жертвами. Можно ведь и не успеть вовремя остановиться.

– Вы проехали от Москвы до Владивостока. Сколько у вас занял путь?

– Мы выехали 1 августа. Месяц в дороге. Задача была посетить три детских дома. Потом набрали спонсоров, что позволило нам посетить уже пять подобных учреждений. Один что-то дал, второй, третий. Мы все это формируем, находим самые больные точки в детдомах. В основном приходим к детям с ДЦП. Когда в Артеме были, увидели, что здание, где дети находятся, разваливается. Особенно третий этаж. Мы провели мероприятие для ребят, привезли кучу подарков, сладостей. Это первая часть. Вторая, которая за кадром оказалась, это помощь самому учреждению стройматериалами – линолеумом, фанерой и прочим. В среднем на один детский дом получается около полутора миллионов рублей – на праздник и на материальную помощь.

Эх, дороги…

– Что вас поразило или удивило в поездке Москва – Владивосток?

– Наверное, контрасты. У вас сейчас будет Восточный экономический форум. Уже пятый по счету – я на плакатах видел рекламу. Потом по всем федеральным каналам покажут и расскажут, что на форуме заключили кучу соглашений на миллиарды рублей, что все хорошо. Не знаю, какой будет от этих соглашений толк, но подозреваю, что на перелеты, проживание всех этих гостей, на организацию мероприятия будут потрачены миллиарды рублей. Ну потратьте вы эти деньги на дороги, и население вам скажет спасибо! Потому что дороги у вас как будто не существуют. Через каждые 20 километров венки на столбах. Какая экономика, когда нет хороших дорог? Когда люди не могут нормально ездить из города в город? Я назад на машине не поеду. Поставлю ее на поезд и обратно в Москву полечу самолетом.

Я в городах за всю свою жизнь – а проехал их очень много – встретил всего семь открытых люков. Пять из них попались мне вчера на дорогах Владивостока. Мне объясняют, что это делается для того, чтобы вода ушла. Но мне все равно. Я плачу налоги, плачу транспортный налог, плачу скрытый в стоимости бензина акциз, и я имею право на хорошую трассу. Мне не нужно рассказывать, что дорога приемлемая, что в принципе сойдет. Я считаю, что все люди, которые живут во Владивостоке, достойны большего. Они не должны объезжать ямы, открытые люки. Мне все говорят: Давидыч, их открывают, потому что ливневки забиты. Но мы в каком веке живем? Мы находимся во Владивостоке, не в деревне какой-нибудь. Как сюда людей приглашать? Я хочу путешествовать и не бояться, что угожу в яму, застряну в какой-нибудь дыре. Вчера мне видео показывали, снятое во Владивостоке. Женщина ехала на небольшой машинке и попала колесом в открытый люк. Подбежали полицейские, вытащили ее автомобиль, помогли. Спасибо, мужики, молодцы. Но сама ситуация страшная.

Машина – как орудие

– Мне кажется, что венки вдоль трассы не только потому, что где-то дороги плохие, но и потому, что люди сами себя не берегут.

– У вас здесь население драйвовое, у вас умеют ездить. Вы не видели, как ездят в Твери и в Подмосковье. Я условно делю тех, кто находится за рулем, на пилотов и водителей. Пилот понимает физику машины и все, что с ней происходит. Водитель, как только попадает в первую экстремальную ситуацию, цепляется за руль, бьет в тормоз и не знает, как ему быть.

У вас сопки, большая часть населения осознает: когда машину начинает нести, тормоз жать не нужно. Наоборот, аккуратно его отпустить и повернуть руль в сторону заноса – машина плавно выпрямится. В Москве 95 процентов женщин просто вцепятся в руль, ударят по тормозам и все – улетают. Вопрос не в том, что люди плохие, а в том, что их никто толком не научил. Мы к процессу обучения подходим неправильно. Мы учим ребенка 11 классов, чтобы он мог нормально писать, говорить, считать и с людьми взаимодействовать. Но мы учим человека два месяца, чтобы управлять орудием убийства под названием «автомобиль». Машина – это средство повышенной опасности.

«Переживаю за Игоря Пушкарева»

– Известно, что вы с Игорем Пушкаревым провели целый год в СИЗО.

– Вы его знаете как руководителя города, а я – как человека. Он мне не просто знакомый или приятель, а настоящий друг. Я его очень уважаю и ценю. И очень переживаю за то, что с ним сейчас происходит.

У нас сегодня процент обвинительных приговоров в стране стремится к 100 процентам. Точнее, если я правильно помню, где-то 99,7 процента. О чем здесь можно говорить? Какой-то абсурд происходит в правовой системе.

Я считаю, что меня посадили в СИЗО за то, что я боролся с коррупцией. Наивным парнем был. Вел программу «Давидыч на охоте» на YouTube. Мы занимались тем, что ловили и снимали на камеру сотрудников ГИБДД, которые отпускали за деньги пьяных водителей, наркоманов за рулем и так далее. Закончилась программа тогда, когда на меня завели уголовное дело. Якобы я десять лет назад имел отношение к нападению на Юнус-бека Евкурова (бывший глава Ингушетии. – Прим. авт.). Потом проверили, сказали, что информация не подтвердилась, ошибочка вышла. Потом у меня угнали автомобиль «Лексус» в Москве, и меня обвинили в том, что я его якобы сам угнал. А я представил документы, что на момент совершения преступления был за границей. Паспорт заграничный с печатями, фотографии с места отдыха. Прокурор заявил, что это все надо проверить. Спрашиваю: я у вас тут три года в СИЗО сижу, чем вы там все это время занимались?

Мы с Игорем Сергеевичем разговаривали на эти темы. Пришли к выводу, что в стране может что-то поменяться к лучшему только в одном случае: при абсолютно независимой и честной судебной системе. Любая проблема, неважно какая, должна без всяких предварительных договоренностей и закулисных игр решаться в открытом и беспристрастном суде.

Вы знаете, почему я вообще приехал во Владивосток в этом автопробеге? Потому что я просидел с Игорем Пушкаревым вместе год, а потом еще год – с Андреем Лушниковым. Они меня приучили к тому, что Владивосток – лучший город земли. Поэтому, когда я ехал сюда, уже знал, что и зачем хочу посетить.

Еще мне хотелось доехать до какого-нибудь острова и взять в руки настоящий гребешок. Горя этим желанием, я провел 12 тысяч километров в машине. Теперь я гребешок в Москве вообще есть не буду, потому что московский гребешок – это фанера по сравнению с вашим.

А вот трепанг меня совсем не обрадовал. Прошу прощения у Игоря Сергеевича, который мне его советовал. Но я попробовал, жевал, жевал, и ничего не получилось. Еще и двигается, раздувается. Фу какой этот трепанг.

– Когда вас снова ждать в гости?

– Я к вам еще обязательно приеду. У нас сейчас закончился благотворительный тур Smotra run 2019. Прокатились, получили удовольствие и помогли детишкам. На этом точка. Другая поездка будет уже в рамках тест-драйва. Подберем подходящий автомобиль и прогоним его по улицам вашего города, заодно расскажем о Владивостоке более конкретно, предметно, с историей и с достопримечательностями.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ