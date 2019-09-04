Американские инвесторы пристально смотрят на Дальний Восток Посол РФ в США – о росте экономических связей между Москвой и Вашингтоном и инвестициях в тихоокеанскую окраину России

Американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток и готовы участвовать в развитии месторождений газа на Сахалине. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» в преддверии Восточного экономического форума рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он также отметил, что среди американских туристов растет интерес к Дальнему Востоку.

Россия тоже заинтересована в возобновлении постоянного авиасообщения между Аляской и пограничными российскими регионами – сейчас самолеты летают только по сезонному расписанию. А товарооборот между США и Россией, несмотря на сохраняющиеся санкции, за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14 % – до $13,8 млрд.

– Можно ли утверждать, что среди компаний из США интерес к инвестированию в российский Дальний Восток растет? Какие отрасли региона наиболее привлекательны для американского капитала?

– Американские компании сохраняют достаточно высокий объем инвестирования в российский рынок. Традиционная география их деятельности охватывает Западную и Центральную Россию. При этом наблюдается интерес и к развитию бизнеса на Дальнем Востоке. Среди потенциальных отраслей для совместных проектов – добыча природного газа (месторождения на Ямале и Сахалине), пищевая промышленность, целлюлозное производство, промысел морепродуктов и туризм.

– Можете ли вы подтвердить, что американские компании опасаются участвовать активнее в ВЭФ и других экономических форумах в России, поскольку боятся возможных санкций со стороны своего правительства?

– Санкции, безусловно, мешают нормальному выстраиванию деловых связей. Однако бизнесмены прагматично смотрят в будущее.

Планомерно растет двусторонний товарооборот с Америкой. За 2018 год он увеличился на 13 % – до $27,5 млрд ($24 млрд – в 2017-м). Положительная динамика сохраняется и в нынешнем году: за шесть месяцев торговля составила $13,8 млрд ($12,07 млрд в июне 2018 года).

Несмотря на ужесточение политики Вашингтона, американский бизнес демонстрирует намерение остаться на выгодном для них российском рынке, готовность активно участвовать в проводимых в нашей стране профильных многосторонних мероприятиях. Яркий пример – прошедший в июне Петербургский международный экономический форум. Делегация США вновь стала одной из крупнейших (520 человек), второй после китайской.

Восточный экономический форум также в фокусе внимания американцев. В 2018 году его посетило почти 30 предпринимателей из США.

Кроме того, у нас уже много лет действует собственный двусторонний форум с участием представителей федеральных и местных властей, деловых и академических кругов Дальнего Востока и севера России, а также западного побережья США – «Российско-Американское Тихоокеанское партнерство». Его очередное мероприятие состоялось в июне в Хабаровске.

– Можно ли говорить, что среди американцев растет интерес к туризму в РФ? В частности на Дальний Восток?

– Туристический интерес к нашей стране у граждан Соединенных Штатов всегда был достаточно высокий. В последние годы он растет. Простые американцы не хотят верить образам, тиражируемым американскими же СМИ. Стремятся собственными глазами увидеть современную Россию.

Ярким примером стал чемпионат мира по футболу 2018 года. Несмотря на то что сборная США не прошла на турнир, по количеству болельщиков американцы уступили только китайцам (по итогам года турпоток увеличился на 13 % и достиг 337 тысяч человек). Россия приняла их открыто и дружелюбно. Для многих это был разрыв шаблона. Большинство гостей были искренне рады и изъявили желание вернуться, по достоинству оценили гостеприимство нашего народа. Это был взлет народной дипломатии, показавший надуманность страшилок о России.

Что касается поездок на Дальний Восток, то здесь важную роль играет еще один фактор. США – среди ближайших наших соседей. Связи через Тихий океан всегда носили особый характер. Они свободны от противоречий, свойственных «атлантическому измерению». Причина тому – историческая и этническая близость, например, народов Чукотки и Аляски. Туризм между этими регионами составляет существенную часть от общего потока американцев в Россию. Помимо обычных граждан идет обмен студентами между университетами. Развиваются связи по линии регионов и городов-побратимов. Контактам между людьми также способствуют осуществляющиеся на сезонной основе прямые авиарейсы между Анкориджем на Аляске и городами нашего Дальнего Востока. Хорошо бы восстановить такое авиасообщение на постоянной основе.

Вместе с тем сегодня потенциал российско-американского сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере раскрыт далеко не полностью. Считаем, что эти направления сотрудничества не должны становиться заложниками политических противоречий.

Кстати

В конце августа интервью «Известиям» дал также посол Индии в РФ Венкатеш Варма. В рамках Пятого ВЭФ, как уже писал «В» (см. материал на стр. 4-5), ожидается визит во Владивосток индийского премьер-министра Нарендры Моди. Он станет главным гостем форума. Дипломат раскрыл, какие темы обсудят на мероприятии главы государств, а также каковы ключевые интересы индийского бизнеса в России и на территории Дальневосточного региона.

Так, по словам Венкатеша Вармы, в октябре прошлого года лидеры России и Индии решили диверсифицировать экономические отношения. И это значит, что к таким столпам сотрудничества, как оборона, энергетика, в том числе атомная, и деятельность в космосе, стоит добавить новые направления торговли и инвестиций, сделав упор на развитии регионального сотрудничества.

12 августа в дальневосточной столице побывала представительная бизнес-делегация из Индии, в которой участвовали главы четырех важнейших индийских провинций. Их сопровождали более 140 бизнесменов. С российской стороны участвовало более 200 компаний. В ходе дискуссий и круглых столов были определены конкретные сферы экономического сотрудничества: деревообработка, производство молочной продукции, сельское хозяйство, керамика, здравоохранение, образование, порты, другая инфраструктура, а также добыча угля, золота, алмазов.

В ходе ВЭФ во Владивостоке главы России и Индии также намерены обсудить традиционные темы: сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, кооперацию в рамках БРИКС, РИК и ШОС. Конечно, затронут и региональные проблемы, которые интересуют обе стороны: Афганистан, события на Корейском полуострове, ситуацию на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Автор: Эльнар БАЙНАЗАРОВ / iz.ru