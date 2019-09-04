Исключен из списков. Но не из памяти В субботу, 7 сентября, в районе бухты Шепалова под Находкой будет открыт памятник летчику-истребителю капитану Александру Карташову, погибшему 8 декабря 1969 года.

Как сообщили в объединении «Авиапоиск», самолет Су-15ТМ из состава 47-го ИАП ПВО возвращался на аэродром «Унаши» («Золотая Долина») после выполнения задания над морем. В районе мыса Лисученко у него остановились оба двигателя. Летчик катапультировался, но сильным ветром его парашют унесло в открытое море. Сам самолет и катапультное кресло упали на сушу. Попытки найти и спасти летчика оказались безуспешными. Приказом командира части капитан Карташов был исключен из списков офицерского состава как не вернувшийся с задания.

Общественники из Партизанского района Андрей Вепренцев и Александр Колодько на собственные средства построили памятник неподалеку от места падения самолета.

Автор: Отдел новостей «В»