Георгиевскую ленту площадью около 2 тысяч квадратных метров развернули в честь победителей Владивосток отмечает 74-ю годовщину окончания Второй мировой войны.

2 сентября к мемориалу «Боевая слава ТОФ» на Корабельной набережной пришли руководители города и края, ветераны, представители общественных организаций и просто горожане, чтобы возложить венки и цветы в честь советских солдат и офицеров, поставивших жирный крест на Второй мировой войне. Митинг памяти прошел и в Гайдамакском сквере, где находится братская могила моряков Тихоокеанского флота, погибших в боях с японскими милитаристами, сообщает пресс-служба мэрии.

У легендарной подлодки С-56 юные владивостокцы развернули полотнище георгиевской ленты длиной 300 метров и весом более 100 килограммов.

В столицу ДФО георгиевскую ленту, которая была развернута 7 мая в Москве, привезли участники патриотического автопробега «Юнармия – от Победы к победам». Ребята проехали с ней 15 городов Сибири и Дальнего Востока.

Теперь участников автопробега ждут на Сахалине и Курильских островах. А затем они будут держать путь на Берлин.

Все неделю патриотические мероприятия проходят в библиотеках Владивостока (уроки истории, выставки книг и лекции о событиях тех лет). А в течение всего сентября просветительские встречи с подростками пройдут в школах города.

Автор: Отдел новостей «В»