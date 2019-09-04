Выиграет ли приз «Мальчик русский»? Организаторы кинофестиваля «Меридианы Тихого», который стартует в столице ДФО 13 сентября, озвучили программу кинопоказов и творческих встреч.

Работы кинематографистов из Китая, Японии, Чили, Кореи, США, Вьетнама и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона будут представлены в 17 разделах, среди которых «Кино России», «Панорама», «Ретроспектива» и многие другие, сообщила пресс-служба края.

Жюри международного конкурса под председательством российского режиссера Анны Меликян оценит фильмы, созданные кинематографистами стран АТР. Россию в конкурсе представляют два фильма: «Мальчик русский» Александра Золотухина и «Большая поэзия» Александра Лунгина.

Фестиваль традиционно откроется показами двух фильмов. В этом году это будут мелодрама Оксаны Карас «Выше неба» и детективный триллер корейского режиссера Ли Вон-Тхе «Гангстер, Коп и Дьявол».

В честь знаменательной даты – 100-летия кинематографа Республики Корея – кураторы фестиваля подготовили ретроспективу, состоящую из знаковых фильмов, определивших современный облик корейского кино.

В стенах кинотеатра «Океан IMAX» состоятся творческие встречи с создателями фильмов, актерами и участниками съемочного процесса, мастер-классы и лекции от ведущих деятелей кинематографа, киноведов и кинокритиков.

В рамках кинофорума будет возобновлен проект «Фестивальная деревня» – общественное арт-пространство ждет жителей и гостей Владивостока с 10 по 20 сентября на набережной Спортивной гавани.

Также с 8 по 18 сентября известные артисты театра и кино посетят города и районы Приморья. На встречах с жителями края они расскажут о своем творчестве.

Автор: Отдел новостей «В»