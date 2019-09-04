Чем больше информации, тем выше урожай! Никакие тайфуны и муссоны не запугают наших дачников и не заставят их отказаться от выращивания любимых помидоров, разведения цветов, посадок в саду яблонь и груш!

Нынешнее лето испытывает на прочность даже самых опытных земледельцев. Тем не менее непогода не все языком слизала. Есть что выложить на скатерть-самобранку и чем похвалиться на празднике, который состоится в субботу, 7 сентября, в парке Победы около Дома молодежи и будет посвящен Дню садовода и огородника.

В этот день здесь будут звучать поздравления для победителей городского садоводческого конкурса, будет много музыки, подарков, долгожданных встреч. А нашим читателям будет предоставлена возможность оформить подписку на специализированный журнал «Сады и огороды Приморья», а также газеты «Владивосток» и «7 дней в Приморье», которые постоянно ведут дачную тему. Они публикуют календари по уходу за плодовыми, овощными и декоративными культурами, рассказывают о лучших садоводах и дачниках, дают анонсы различных интересующих их мероприятий.

В нашем непредсказуемом климате невозможно успешно вести садоводство без постоянной учебы, изучения передового опыта, внедрения новинок. Названные средства массовой информации помогут вам сориентироваться в предложениях рынка и постоянно идти вперед.

Начало праздника в 10 часов.

Автор: Надежда БРАЖИНА