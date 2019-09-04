Рассмотрение апелляции Игоря Пушкарева перенесли на 3 октября 29 августа Московский городской суд принял решение перенести рассмотрение апелляционной жалобы по делу бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, поскольку в суд поступили новые жалобы от участников процесса. Новое заседание состоится 3 октября 2019 года.

Как рассказал адвокат подсудимого Дмитрий Тугуши изданию Infox.ru, дело Пушкарева уникально.

«Осужден чиновник, который не воровал у города. Не установлено фактов, что городу причинены какие-то убытки. Наоборот, чиновник своей предпринимательской деятельностью вложил в город свои личные средства, причем в огромном количестве».

По мнению адвоката, суд первой инстанции недостаточно объективно отнесся к материалам дела – показаниям сторон, к письменным доказательствам. Теперь защита надеется, что все эти ошибки будут исправлены в суде апелляционной инстанции.

«Доказательств, которые представлены в материалах, более чем достаточно, чтобы вынести в отношении Игоря Сергеевича оправдательный приговор, – добавил Тугуши. – Представленные в деле судебные экспертизы говорят о том, что Пушкарев за счет деятельности своей компании финансировал и застраивал город. Это был его социальный проект, он понимал свою социальную ответственность и совершенно вдумчиво и осознанно вкладывал свои средства в город. Мы не считаем, что в этом может быть такой состав преступления, который может быть расценен в виде 15 лет лишения свободы. Запрет на одновременное занимание государственных должностей и руководство бизнесом никак не может квалифицироваться по 290-й статье – получение взятки, поскольку взять ее у самого себя по российским уголовным законам невозможно».

Автор: Отдел новостей «В»