Пусть хорошая погода не лишает бдительности: пора прививаться от гриппа В этом году бесплатную вакцину от сезонного вирусного заболевания смогут получить 833,5 тысячи приморцев, из них почти 226 тысяч – дети от 6 месяцев до 18 лет, сообщает пресс-служба края. В регион уже поставлено 100 % вакцины против гриппа.

По словам директора департамента здравоохранения Виктора Фисенко, Приморский край получил вакцину «Совигрипп» для детей и взрослых. Планируется привить от сезонного заболевания 45 % населения, что на 5% больше, чем в прошлом году.

Как особо подчеркнула заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьева, сделать прививку от гриппа можно в поликлинике по месту жительства.

«Гражданину необходимо обратиться в свою поликлинику, уточнить дни работы прививочного кабинета. Все льготные категории получают иммунитет бесплатно. При себе нужно иметь паспорт и медицинский полис», – уточнила специалист.

Напомним, что бесплатная вакцинация против гриппа в Приморье проводится всем детям с 6 месяцев, учащимся 1–11-х классов, работникам медицинских и образовательных учреждений, торговли, общественного питания, пищевой промышленности, сферы обслуживания, транспорта, коммунальной сферы, студентам средних профессиональных и высших учебных заведений, людям старше 60 лет, беременным женщинам во втором и третьем триместре беременности, призывникам, людям с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Взрослые, не входящие в данные группы, могут пройти вакцинацию в частном порядке и за счет средств работодателей, уточнили в пресс-службе региона.

В прошлом году, отмечают в департаменте, благодаря активной вакцинации населения наш край не вошел в число территорий России, где был значительно превышен эпидемиологический порог и вводились массовые карантинные мероприятия.

Автор: Отдел новостей «В»