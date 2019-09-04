Приземлились – и сразу к леопарду Бронзовая фигура леопарда украсила площадку перед входом в главный терминал Международного аэропорта Владивосток.

Как сообщила пресс-служба нацпарка «Земля леопарда», прототипом для скульптуры стал Хорс – он же Leo 18M, почетным хранителем которого являются сотрудники аэропорта (они же дали леопарду имя).

Краснокнижный зверь уже несколько лет является символом воздушной гавани Владивостока, и отныне его бронзовая скульптура будет встречать и провожать гостей Приморья.

Ранее в аэропорту размещалась временная экспозиция, посвященная леопарду Хорсу. Теперь бронзовый зверь «сторожит» территорию между его входом и выходом в терминал. Авторами произведения стали скульпторы Центра монументального искусства.

– Дальневосточный леопард действительно очень яркая достопримечательность нашего региона, – подчеркнул на открытии монумента Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». – В России он обитает только на юго-западе Приморского края. С восстановлением численности этих кошек в нашей стране леопарды начали распространяться и на территории Китая. В наши дни дальневосточный леопард – символ успешности природоохранных усилий, реализации сосуществования человека и природы в гармонии. Таким образом, установленную скульптуру можно также считать символом успеха и гармонии.

Кстати

Leo 18M Хорс – взрослый хищник из нацпарка «Земля леопарда», ему сейчас около 9 лет. Это очень скрытный самец, который не любит позировать фотоловушкам. Известно, что Хорс обладает «двойным гражданством», так как фиксируется автоматическими камерами не только в России, но и в Китае. Леопард-путешественник отличается хорошей физической формой и явно не испытывает проблем с охотой.

Автор: Отдел новостей «В»