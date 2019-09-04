Помоги детям, и твое мороженое станет добрым Благотворительная акция «День доброго мороженого» пройдет на набережной Спортивной гавани (возле рыбного рынка) в воскресенье, 8 сентября. Гости праздника смогут внести пожертвования в фонд «Сохрани жизнь» и получить в награду мороженое, сообщает пресс-служба региона.

В этот день с 12.00 до 17.00 у жителей и гостей Владивостока будет возможность пожертвовать деньги на лечение детей с онкозаболеваниями и получить в награду мороженое от известных людей края. Роли мороженщиков на себя примерят спортсмены, бизнесмены, творческие люди, рестораторы, врачи, общественные деятели, депутаты, журналисты, байкеры и многие другие.

Гостей акции ждут выступления творческих коллективов, мастер-классы, конкурсы, розыгрыши призов, а также ярмарка сувениров, изделий ручной работы и продуктов питания.

«Главная наша цель – устроить семейный праздник для горожан и предоставить им возможность помочь детям с онкогематологическими заболеваниями», – подчеркнули в фонде «Сохрани жизнь».

Автор: Отдел новостей «В»