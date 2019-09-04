У Владимира Путина на Русском все расписано по минутам Во Владивосток прямиком из Улан-Батора прилетает сегодня, 4 сентября, президент России Владимир Путин для участия в V Восточном экономическом форуме. Российский лидер с ходу окунется в программу многочисленных встреч, переговоров и заседаний.

Вечером в среду у президента состоятся продолжительные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Еще раньше на остров Русский прибыли глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, министр торговли и промышленности Пиюш Гоял и советник по национальной безопасности Аджит Доваль, которые во вторник встречались со своими российскими коллегами и готовили почву для общения глав государств.

Лидеры двух стран поговорят об активизации торговли между странами, инвестициях и сотрудничестве в областях обороны и поставок вооружения, энергетики, инфраструктуры и туризма. Стороны обсудят вопрос о создании зоны свободной торговли между Индией и странами Евразийского экономического союза, куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Особое внимание уделят проблемам безопасности в Азии.

Также на сегодня намечено заседание президиума Государственного совета России с повесткой дня «О национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года». Эта тема будет обсуждаться еще и в пятницу, 6 сентября, в ходе встречи Владимира Путина с представителями дальневосточной общественности.

Утром и днем 5 сентября запланированы двусторонние контакты российского лидера с премьер-министром Малайзии Махатхирой Мохамадом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. С малазийским коллегой речь пойдет о подписании торгового соглашения и поставках боевых самолетов и средств ПВО. Что касается главы правительства Страны восходящего солнца, то здесь тема неизменна – территориальный вопрос и мирный договор.

Главное мероприятие, ради которого главы азиатских стран собираются на Русском, – пленарное заседание ВЭФ-2019, которое состоится в четверг вечером.

(Подробности о работе юбилейного форума читайте на стр. 4-5, 11.)

Автор: Николай КУТЕНКИХ