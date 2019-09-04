На «Улице Дальнего Востока» камлают на удачу и инвестиции Столица ДФО принимает юбилейный, V ВЭФ

Здесь можно познакомиться сразу с 11 регионами крупнейшего в России федерального округа

Набережную на берегу бухты Аякс на острове Русском сейчас не узнать – она полностью преобразилась. От прибрежной гранитной мостовой вплоть до корпусов кампуса разместились павильоны, сценические площадки, выставочные комплексы, кафе и магазины. Уже в пятый раз здесь стартовал приуроченный к Восточному экономическому форуму проект «Улица Дальнего Востока».

Соседей стало больше

По своим масштабам нынешняя «улица» превосходит своих предшественниц. Во-первых, к девяти изначальным регионам Дальневосточного федерального округа прибавились Бурятия и Забайкалье. Во-вторых, министерства спорта, культуры, сельского хозяйства, экологии и некоторые другие, а также отдельные ведомства и организации тоже застолбили участки и развернули собственные экспозиции. Появилось даже зарубежное представительство в лице Японской федерации сумо. А неподалеку разместилась Российская федерация игры в го.

Строительные работы здесь кипели весь август, последние штрихи наносили буквально перед появлением первых посетителей. В этом убедился корреспондент «В», прогулявшись накануне по набережной. В тот момент многие павильоны были еще закрыты для чужаков (вероятно, чтобы они не умыкнули какие-то особенные секреты).

А еще приехавшие во Владивосток представители дальневосточных и забайкальских территорий в последние солнечные дни каждую свободную минуту бежали к морю, чтобы искупаться в теплой воде и поваляться на песке.

Пробуйте, изумляйтесь, качайте мышцы

Каждый из соседей постарался насытить свою площадку собственными изюминками, характерными только для конкретного региона или федерального агентства. Все подготовили концертные программы, поэтому музыка постоянно лилась со сцен в разных уголках улицы.

Без сомнения, на сей раз всех переплюнула Республика Бурятия. Ее представители привезли и презентовали изделия из нефрита, уникальные традиции тибетской медицины и практики врачевания. Всех желающих здесь учат традиционному бурятскому танцу ехор. На демонстрационной площадке перед павильоном представлены настоящие вертолеты Ка-226Т и Ми-171А2 Улан-Удэнского авиационного завода.

Два «транспортных средства» показывает и наш край. Это спортивные лодки «Дракон». А еще есть лента транспортера (в натуральную величину!), по которой в порту Восточном с берега на суда поступает уголь. Сам павильон выполнен в форме морской раковины. В рамках проекта «Приморье – центр притяжения» подготовлена интерактивная экспозиция. Она рассказывает о наиболее значимых недавно стартовавших или уже успешно действующих производствах. Гостей здесь научат тому, как открыть собственный бизнес. А желающих отдохнуть «прокатят» на виртуальном воздушном шаре. Или запишут на реальные экскурсии по туристическим маршрутам: таежным, островным, прибрежным, горным или историческим. Также Приморье представило классическую музыку, фрагменты балетов и оперных партий.

Полюбоваться настоящим бриллиантом и образцами народно-художественных промыслов из мамонтовой кости, попробовать блюда экзотической якутской кухни и прохладительные напитки из дикоросов можно в павильоне Республики Саха (Якутия).

Павильон Камчатского края выполнен в форме краба – камчатского, естественно. Дары морей здесь предлагают отведать, а с туристическими возможностями полуострова – познакомиться заочно.

Центр «Амурский тигр» при поддержке министерства природных ресурсов и экологии открыл выставку про хозяина Уссурийской тайги с рассказами о сохранении редкого хищника. На традиционном благотворительном аукционе будет разыгран «тигриный» лот – участие в зимнем мониторинге популяции амурского тигра в Лазовском заповеднике.

Ставку на туризм сделал и Хабаровский край. А еще здесь демонстрируется миниатюрная модель судостроительного завода на берегу Амура с моделями выпускаемых судов.

Продукцию из дикоросов и меда предлагает делегация Амурской области. Однако главный стенд рассказывает о масштабном проекте по созданию газохимического производства.

И так в каждом павильоне – можно что-то посмотреть или попробовать. Лишь в спортивном зале Министерства спорта РФ предлагают подкачать мышцы или пресс на тренажерах. А еще тут можно сдать нормы ГТО. К спорту приобщает и японский дом сумо. В его программе – мастер-классы и знакомство с национальной японской борьбой, интерактивные конкурсы и развлекательная программа, а кульминацией станет матчевая встреча сборных России и Японии по сумо. Также желающие смогут посетить турниры по гребле на лодках «Дракон», стритболу, футболу и бейсболу.

Внимание

До 6 сентября включительно познакомиться с «Улицей Дальнего Востока» предлагают только участникам и гостям ВЭФ. А в субботу и воскресенье, 7 и 8 сентября, она откроется для всех жителей Приморья и остальных дальневосточников, пожелавших в эти дни приехать в столицу ДФО.

Обратите внимание: побывать здесь можно будет только при наличии электронной регистрации и бесплатного билета, который нужно получить на официальном сайте выставки. Там вам предложат указать свои контактные данные, выбрать дату посещения и временной слот. На просмотр отводится два часа. После прохождения регистрации на вашу электронную почту придет письмо с подтверждением и электронным билетом.

И последнее. С парковками личных автомобилей ситуация сейчас крайне сложная. Мой вам совет: в эти дни для поездок на остров Русский пользуйтесь общественным транспортом.

Автор: Николай КУТЕНКИХ