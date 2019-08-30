Не так страшен клоун, как его малюют Семь премьер подготовила новая кинонеделя

На больших экранах повторно показывают нашумевший ужастик от Стивена Кинга «Оно», ведь со следующей недели выходит продолжение – «Оно 2», в котором подросшие герои сотрут улыбку с лица злого клоуна Пеннивайза.

Также в прокате мелодрама с длинным названием «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков», триллеры «Игра Ганнибала» и «Я иду искать». Можно отметить большое количество отечественных лент: это и семейная комедия «Команда мечты», и танцевальная драма «Битва», и криминальная драма «В Кейптаунском порту…»

«Оно» (18+)

Когда в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети, несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены помериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят в глубь веков.

«Оно» – одно из самых известных творений мастера ужасов Стивена Кинга. Благодаря толковой экранизации история избавлена от зашкаливающего графоманства (при всем уважении к автору книгу легко можно было – и следовало – сократить в два раза без каких-либо художественных потерь) и избыточной детализации монстров (в части их портретных описаний Кинг превзошел даже Гоголя в «Мертвых душах»). Зрителю достается динамично поданный интересный сюжет и тонкий психологизм источника.

«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» (12+)

В послевоенном Лондоне молодая писательница Джулиет пытается найти сюжет для новой книги, но об ужасах войны писать ей решительно не хочется, прочие темы кажутся либо скучными, либо неуместными. На помощь приходит случай в виде письма одного свиновода с острова Гернси. Оказывается, даже свинари любят почитать, и неведомый Доуси, к которому в руки попала книга, некогда принадлежавшая Джулиет, просит ее посоветовать хорошую книжную лавку. Дело в том, что на Гернси с книгами сейчас туго, поскольку остров, в годы войны оккупированный немцами, только-только возрождается к жизни. Письмо переворачивает жизнь Джулиет. История книжного клуба, ставшего прикрытием для запрещенных встреч жителей деревни, увлекает и затягивает ее. Так начинается переписка с самыми разными людьми.

«Игра Ганнибала» (18+)

Детектив Маршалл арестовывает обвиняемого в похищениях и убийствах девушек – Саймона. Преступник страдает диссоциативным расстройством: в нем уживается несколько личностей, и одна из них – личность Ганнибала Лектера. Но даже после ареста преступления продолжаются, а все улики указывают на находящегося в тюрьме Саймона. Создается ощущение, что выдуманные им личности реально существуют и ведут с детективами и жертвами собственную игру.

«Я иду искать» (18+)

Юная невеста теперь часть семьи своего новоиспеченного мужа, богатого, но эксцентричного рода, чтящего вековые традиции. Но кто бы мог подумать, что знакомство с родителями супруга превратится в смертельную игру, в которой все борются не на жизнь, а на смерть.

«Команда мечты» (6+)

Это история спортивного комментатора Степана Вершинина, которого из-за вспыльчивого характера увольняют с телеканала. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает юных жокеев, современных Ромео и Джульетту – Артура и Катю, которым предстоит выбор: победа или любовь. Самому Вершинину тоже придется найти ответ на самый сложный вопрос: что для него важнее – его семья и любовь или карьера и прежняя слава?

«Битва» (6+)

Стрит дансер Антон делает стремительную карьеру – его команда побеждает на всех баттлах, он признанный хореограф и все его будущее связано с танцем. Однако несчастный случай рушит все планы – Антон лишается слуха, а с ним и всех надежд. Оказавшись в непривычном мире тишины, Антон постепенно понимает, что это не конец. Страсть к танцу, воля к победе и любовь к жизни подсказывают ему новый путь к заветной мечте. И его главная битва еще впереди.

«В Кейптаунском порту…» (16+)

Моряк, Пахан и Салажонок. Они встретились лишь однажды, летом 1945-го, на Дальнем Востоке – с оружием в руках и с серьезными намерениями. Все закончилось перестрелкой, и каждый из участников уверен, что убил двух других. Однако судьба подарила всем им долгую, насыщенную событиями жизнь. Пройдет более полувека, и в один из дней в разных точках Земли произойдут события, связанные с той роковой встречей летом 1945-го, а зритель узнает, как круто изменила она жизнь каждого героя, и не только.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ