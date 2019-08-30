Сдали меньше, освоили больше В Приморье с начала года за счет всех источников финансирования сданы в эксплуатацию 3337 квартир общей площадью 261,8 тыс. кв. метров. По данным крайстата, это на 6 % меньше, чем за январь – июль 2018 года.

В общем вводе жилья половину (130,4 тыс. кв. метров) составляли жилые дома, введенные индивидуальными застройщиками. Ввод жилья населением по сравнению с прошлым годом вырос на 10 %. При этом в январе – июле 2019 года объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» организациями всех форм собственности, составил 42,9 млрд рублей, что на 19 % больше января – июля 2018 года.

А в краевом департаменте градостроительства назвали организации, которые хорошо себя зарекомендовали, сообщили в пресс-службе региона.

На данный момент строительный комплекс Приморья представлен более 5 тысячами строительных подрядных организаций. Крупнейшие из них – группа компаний «Армада», «ЯВ-Строй», «Дальстройбизнес II», «РемСтройЦентр», «ТехПромАтлант», «КИПР», «Ремонтно-строительная компания КФК», «Аврора-Строй», «Торговый дом «Аквадом», ОАО «Комплекс», «Строитель-43», «Тихоокеанская строительно-производственная компания».

«Эти организации хорошо зарекомендовали себя в строительной отрасли края. Они широко используют наработанный опыт, внедряют передовые технологии при строительстве сложных и уникальных объектов», – заверили в департаменте.

Автор: Отдел экономики «В»