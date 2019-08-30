К ипотеке потеряли интерес? По итогам первой половины 2019 года в ДФО было заключено свыше 30,5 тыс. сделок, что на 14 % меньше аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России.

В первую очередь такая динамика объясняется повышением ставок ипотечного кредитования. На 1 июля 2019 года средневзвешенная ставка по рублевым ИЖК составила 10,33 %, тогда как годом ранее – 9,59 %.

Свои коррективы в спрос внесла и неопределенность на рынке недвижимости, связанная с внедрением механизма расчетов через эскроу-счета, а также ожидаемое потребителями снижение процентных ставок по ипотечным кредитам. Эксперты делали такой прогноз исходя из уменьшения ключевой ставки во второй половине 2019 года.

«Частично спрос дальневосточников на ипотеку был удовлетворен во второй половине 2018 года. Тогда на рынке преобладали ожидания роста цен на недвижимость и увеличения инфляции, связанные с повышением ставки НДС и усилением санкционной риторики. Кроме того, в связи с понижением ставок ипотечного кредитования наблюдался значительный спрос на рефинансирование ипотечных договоров. Все это привело к росту числа сделок в 2018 году более чем на 40 %, причем пик пришелся на четвертый квартал», – отметил главный экономист экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

Объем выдачи ипотечных займов за шесть месяцев текущего года снизился на 5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 72,6 млрд рублей. При этом совокупная задолженность жителей ДФО по ипотеке c начала года выросла на 8 % – до 422,4 млрд рублей. Доля просроченной задолженности сократилась до 0,93 %.

Автор: Отдел экономики «В»