Пункт пропуска снова в строю Автомобильный пункт пропуска «Полтавка» в Приморье на границе с КНР в среду, 28 августа, возобновил работу, приостановленную почти две недели назад из-за разлива рек после тайфуна «Кроса».

«Грузовое и пассажирское направления будут работать в штатном режиме», – говорится в сообщении ФГКУ «Росгранстрой».

Работа пункта пропуска была приостановлена с 17 августа по причине затопления территории пункта пропуска «Полтавка» в связи с обильными осадками и поднятием уровня воды в реках.

Информацию о возобновлении работы пункта пропуска агентству «Интерфакс» подтвердили в Уссурийской таможне.

Напомним, что из-за сильных дождей, которые принес в Приморье тайфун «Кроса», разлилась река и подтопила подъездные пути и объекты инфраструктуры АПП «Полтавка». Пункт был закрыт.

Остальные пункты пропуска на российско-китайской границе в Приморье начали работать в усиленном режиме.

Автор: Отдел новостей «В»