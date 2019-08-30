Статус СПВ против административных барьеров Резидент свободного порта Владивосток компания «Акмарин» открыла в столице Дальнего Востока современный терминал для морских пассажирских перевозок – Центр морского туризма, сообщили в пресс-службе АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Общий объем инвестиций составил 9,6 млн рублей, создано 20 рабочих мест.

Центр морского туризма рассчитан на обслуживание не менее 50000 иностранных и российских туристов в год. Рядом с терминалом оборудован понтонный пирс, откуда каждый час суда с туристами на борту отправляются на морские прогулки. В день выполняется до 10 рейсов.

«Это первое предприятие, которое является точкой притяжения всех туристов, желающих посмотреть не только памятники архитектуры, которые нас окружают на суше, но и ту красоту нашего города, которую можно увидеть только со стороны моря, – говорит генеральный директор ООО «Акмарин» Александр Корытко. – Мы ощутили на себе все плюсы обладания статусом резидента свободного порта Владивосток. В основном это административные вопросы, решение которых проходит значительно быстрее».

На сегодняшний день, по данным АО «Корпорация развития Дальнего Востока», количество резидентов свободного порта Владивосток достигло 1421. Общая стоимость заявленных проектов составляет 707 млрд рублей, их реализация позволит создать более 68,4 тыс. современных рабочих мест. Причем 143 резидента СПВ свои проекты уже запустили, вложив в экономику региона 26,3 млрд рублей и создав 6692 рабочих места.

Автор: Отдел новостей «В»