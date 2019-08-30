Счетная палата РФ встревожена ростом платы за проводное радио Плата за радиоточки в домах и квартирах россиян противоречит действующим нормам и ведет к массовому отказу от проводного радио, лишая граждан оповещения в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в материалах Счетной палаты по итогам проверки ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО), сообщает портал «Прайм».

Действующая в России система трехпрограммного проводного вещания унаследована еще от СССР – радиоприемники установлены в квартирах и домах многих граждан. Три канала, на которых вещают «Радио России», «Маяк» и региональные программы, входят в комплексную систему экстренного оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций: в случае ЧС доступ к ним получат силовики, в том числе Минобороны, МВД, МЧС.

«Отмечается устойчивая динамика отключения радиоточек (отказы населения). На конец 2018 года количество радиоточек уменьшилось на 26,8 % по сравнению с началом 2012 года», – говорится в материалах СП.

Аудиторы связывают это с повышением тарифов за подключение к проводной радиосети. Счет на оплату включается в единый платежный документ по ЖКХ, при этом собственники жилья могут написать заявление об отказе от радиоточки и уменьшить общий платеж.

Взимание с пользователя платы за возможность прослушивания в том числе двух общероссийских обязательных общедоступных радиоканалов, а также возможность оповещения в случае возникновения ЧС, по мнению СП, противоречит действующим нормам. В частности, указу президента РФ, по которому «Радио России» и «Маяк» являются общедоступными радиоканалами, обязательными для распространения по всей РФ и бесплатными для потребителей, и закону «О гражданской обороне», по которому создание и поддержание систем оповещения отнесено к полномочиям регионов и муниципалитетов.

Контрольное ведомство предлагает властям определить источники средств на содержание этой инфраструктуры и рассмотреть вопрос о необходимости госрегулирования тарифов на проводное радиовещание, в том числе в целях ограничения предельно допустимого уровня тарифов для населения.

Автор: Отдел новостей «В»