Волонтерство станет профессиональной характеристикой На портале «Работа в России» появится новый пункт в резюме россиян. Как передает портал «Прайм», «Российской газете» сообщили в Роструде, что при размещении резюме будет учитываться опыт волонтерской деятельности соискателя.

«Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя. Поэтому планируется интегрировать систему «Добровольцы России» с нашим порталом «Работа в России», – рассказал изданию замглавы ведомства Денис Васильев.

По его словам, уже в следующем, 2020 году у пользователей портала «Работа в России» появится возможность при размещении резюме указывать свой волонтерский опыт. Тогда в резюме будет появляться соответствующая отметка.

Автор: Отдел новостей «В»