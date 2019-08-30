В число достойных кормить гостей ВЭФ вошли 19 точек общепита В администрации Владивостока составили окончательный список кафе и ресторанов города, которые будут рекомендованы для посещения гостям и участникам Восточного экономического форума – 2019. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, в списке 19 организаций общественного питания. Все они будут упомянуты в мобильном приложении ВЭФ.

Накануне в мэрии прошла встреча с представителями кафе и ресторанов, вошедших в перечень. Ее провела первый заместитель главы администрации Ольга Козерацкая.

«От лица администрации выражаю вам благодарность за высокий уровень обслуживания и надеюсь, что вы достойно встретите гостей ВЭФ, – обратилась она к руководителям предприятий. В прошлом году претензий со стороны надзорных органов в ваш адрес было минимальное количество, вас хвалят. Спасибо, что не отказали нам и дали согласие на включение в мобильное приложение форума в этом году».

Все 19 предприятий прошли тщательные проверки Роспотребнадзора, Фонда «Росконгресс» и мэрии. Изначально в списке было 75 наименований, потом 29. Не исключено, что к оставшимся 19 добавятся дополнительные.

«Это произойдет в том случае, если кафе или ресторан, который был исключен из списка после наших замечаний, успеет их исправить, – пояснил начальник городского управления экономического развития Александр Вициенко. – В любом случае список не будет короче. 19 наименований – это то количество точек питания, качество обслуживания в которых мы можем гарантировать».

Александр Вициенко подчеркнул, что ряд популярных у гостей и жителей приморской столицы ресторанов Владивостока не вошел в список по собственной инициативе.

Автор: Отдел новостей «В»