За кусучую собаку в тюрьму отправится ее владелец В России могут ввести уголовную ответственность за нападение собак, сообщают «Известия».

Общественная организация обратилась с соответствующим проектом в Госдуму. Владельцы собак опасных пород должны будут соблюдать правила. Выгул только с намордником и поводком – иначе штраф. За нанесение вреда человеку можно и вовсе сесть в тюрьму. Срок в зависимости от тяжести травм от полугода до 3 лет. Если же пострадавший погибнет от укусов собаки – 5 лет за решеткой. С 1 сентября выгул бойцовых собак невозможен без поводка и намордника.

Автор: Отдел новостей «В»