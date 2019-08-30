В краевом центре ремонтируют территорию возле «Замка счастья» Придомовая территория на Пушкинской, 7 попала в краевую программу благоустройства «1000 дворов».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, рабочие уже демонтировали здесь старое дорожное покрытие и приступили к укладке свежего асфальта. Работы идут ежедневно, как только позволяет погода.

«Я дальняя родственница Николая Соллогуба, всю жизнь прожила в этом доме и помню, что последний ремонт асфальта здесь был в 60-х годах, – рассказывает Юлия Страхова, старшая по дому. – Очень благодарны, что про нас не забывают. Подрядчики работают хорошо. Только дожди им немного мешают».

Сегодня ремонт дворов ведется по 180 адресам Владивостока одновременно. Готовность – свыше 95 % в 127 дворах. В 73 из них проведено асфальтирование, в 31 – установлены детские площадки и еще в 23 – спортивные. Оплачены работы, завершенные по 62 адресам. Всего в этом году в краевой столице планируется благоустроить 317 дворов.

За качеством ремонта следят и сами жители, и специалисты администрации города. Приемка работ также ведется совместно. Глава Владивостока поручил специалистам внимательно прислушиваться к просьбам жителей и по возможности выполнять их. Если где-то не хватает средств для комплексного ремонта – изыскивать их дополнительно.

Напомним: чтобы войти в краевую программу «1000 дворов», граждане заранее, еще в начале года, подавали документы. Победителями конкурса стали жители 317 домов во Владивостоке. Люди выбирали те виды работ, которые им необходимы. В итоге на ремонт асфальта в программе утверждено 130 заявок, на установку детских площадок – 116, на спортивные площадки – 71.

Справка «В»

Дом Николая Соллогуба построен в 1882 году и является одним из старейших каменных зданий Владивостока. Архитектором здания выступил сам владелец дома – Николай Варламович Соллогуб, основатель первой городской газеты «Владивосток». Сегодня здание является объектом культурного наследия России. Друзья Николая Соллогуба называли дом «Замком счастья» за атмосферу любви и взаимопонимания, царившую в нем. Хозяин построил здание для своей юной жены Софьи, вложив в него все деньги. Дом получился похожим на небольшой замок.

Автор: Отдел новостей «В»