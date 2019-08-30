Осторожно: активизировались медицинские мошенники Медицинское мошенничество, как правило, маскируется под оказание бесплатных врачебных услуг на дому или в клинике (измерение давления, сдача анализов, осмотр) одиноким пожилым людям под видом гуманитарной акции местного здравоохранения. Как предостерегли в пресс-службе краевого УМВД РФ, злоумышленники владеют специальной терминологией, используют соответствующие атрибуты одежды, медицинской техники, бланки рецептов. При общении по телефону с гражданами они ссылаются на проведение различных социальных и благотворительных программ, представляются сотрудниками известных медицинских учреждений.

Анализ медицинских мошенничеств, в том числе связанных с реализацией биологических активных добавок (БАДов) под видом лекарств, показывает, что они совершаются в отношении людей, относящихся к определенной социальной и возрастной группе – престарелых граждан, инвалидов и лиц, нуждающихся в постоянном медицинском уходе. Причем реализуемые препараты к лекарствам не относятся, являются биологически активными добавками.

Потерпевшим предлагают бесплатное лечение в стационаре, но перед госпитализацией им советуют за определенную предварительную плату пройти курс медикаментозного лечения препаратами, выпускаемыми данными фирмами. Поддавшись на уговоры мошенников, пенсионеры покупают предложенные лекарства, как правило, по ценам, завышенным в несколько раз, либо заключают договоры на оказание медицинских услуг, для оплаты которых берут крупные банковские кредиты.

Стражи порядка предупреждают: телефоны, компьютеры и электронные архивы позволяют узнать о гражданах довольно много.

Специалисты описывают ситуации, которые должны насторожить граждан:

1. Звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у вас или ваших родственников обнаружили опасную болезнь. Вне зависимости от сложности «спектакля» (могут упоминаться ваша история болезни, имя родственника, фамилия участкового врача) это мошенничество. Настоящий доктор никогда не сообщит такие новости по телефону. Рано или поздно мошенники скажут, что только их дорогое лекарство сможет вам помочь. Не верьте, это обман.

2. На телефон поступают звонки или сообщения с неизвестных номеров с предложением пройти медицинское обследование. А потом у вас «обнаруживают» букет страшных заболеваний и утверждают, что вас спасет только длительное высокотехнологичное лечение или операция. Это ложь.

3. Настойчиво предлагают срочно оформить кредит для оплаты медицинских услуг или приобретения дорогостоящих медпрепаратов. При этом действуют напористо, не дают времени собраться с мыслями и обдумать решение. Злоумышленники – хорошие психологи и требуют, чтобы вы заключили договор «здесь и сейчас». Мошенники даже готовы сами отвезти вас домой за необходимыми документами (если вы пришли к ним в офис без паспорта), лишь бы не дать времени одуматься. Это жулики.

Специалисты советуют: будьте бдительны, спокойны, не бойтесь запугиваний и угроз. Сделайте паузу перед тем, как примете решение купить препараты или заключить договор об услугах. Действуйте обдуманно.

Не ведите себя импульсивно, не принимайте скоропалительных решений. Никогда спонтанно не делайте крупных покупок, не заключайте договоров, не берите кредитов. Обязательно свяжитесь с родственниками, друзьями и спросите их совета. Не подписывайте никаких документов, не получив одобрения близких людей.

Если вы все же приняли решение заключить договор или взять банковский кредит для оплаты медицинских услуг, внимательно изучите его условия.

Автор: Отдел новостей «В»