Школы ждут первоклассников В новом учебном году школы Приморья примут более 200 тысяч детей, 23 тысячи из которых – первоклассники (и это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году). Ребята впервые сядут за парты и поучаствуют в торжественных линейках 2 сентября, сообщила пресс-служба края.

Детей в новом учебном году примут 483 муниципальные школы, 21 частная и 29 коррекционных школ-интернатов. В муниципальные школы пойдут 197,5 тысячи детей, в частные – 1,2 тысячи, в КШИ – более 3 тысяч ребят.

Во Владивостоке, как рассказали в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, в школы придут более 56000 детей (из них без малого 7000 первоклашек, и это на 300 ребят больше, чем в 2018-м), более 25000 малышей – в детские сады. Распахнут свои двери 78 школ и 120 учреждений дошкольного образования.

В управлении подчеркнули: было предпринято немало усилий для того, чтобы все школы были к 1 сентября в хорошем состоянии – отремонтированы, полностью готовы к приему детей. Как уже писал «В», в ряде школ был проведен капитальный ремонт, ремонты кровли и пищеблоков, спортивных залов, санузлов, в нескольких школах установлены новые АПС. Приобретена новая мебель, куплено оборудование для различных классов, в том числе компьютерных, приобретено технологическое оборудование для пищеблоков.

Большой ремонт проведен, например, в школе поселка Береговое, где впервые за многие годы появились теплые современные санузлы (ранее здесь были уличные туалеты) и будет организован буфет (ранее в школе не было организовано питание).

Для трех школ города – № 53, 43 и 65 – приобретены автобусы, они будут доставлять учеников из отдаленных районов, например с Патрокла.

Автор: Отдел новостей «В»