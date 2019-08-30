Полпредство без определенного места жительства? Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе офиса дальневосточного полпредства из Хабаровска во Владивосток. Документ размещен на официальном портале правовой информации 28 августа и вступает в силу со дня опубликования.

На данный момент полпредство президента в ДФО находится в Хабаровске, на улице Шеронова, 22.Согласно документу новый офис ведомства, возглавляемого вице-премьером Юрием Трутневым, будет располагаться на острове Русском по адресу: поселок Аякс, дом 10, литер H. Как уточнило ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Юрия Трутнева Тимура Чернышева, полпредство разместится на территории Дальневосточного государственного университета. Однако на данный момент на карте университета, размещенной на его официальном сайте, ни один из корпусов кампуса не имеет литеру H. Студенты, обучающиеся в ДВФУ и опрошенные «В», отвечали, что не знают ничего про строение с такой литерой. В пресс-службе ДВФУ не смогли оперативно ответить на вопрос «В», какой корпус получит данную литеру и что в нем находится сейчас, но подчеркнули, что комментарий готовится. На момент подписания номера комментарий вуза получить так и не удалось.

Напомним, что в декабре прошлого года Владимир Путин своим указом перенес столицу ДФО из Хабаровска во Владивосток. С инициативой выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ