В Харбине вспомнят погибших советских воинов Делегация ветеранов Владивостока в ближайшее воскресенье отправляется в Харбин для участия в торжествах по случаю 74-й годовщины со дня окончания Второй мировой войны.

По приглашению принимающей стороны КНР посетят председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко, участник боевых действий на Курской дуге Исаак Ланцман, председатели советов ветеранов Первомайского и Советского районов Виктор Потемкин и Виктор Курбатов, начальник управления по исполнению программ по поддержке населения городской администрации Андрей Вишня.

В ходе визита в Харбин ветераны приморской столицы с 1 по 4 сентября примут участие в памятных мероприятиях, посвященных окончанию самой кровавой в мировой истории войны. В центре столицы провинции Хэйлунцзян состоится торжественный митинг у мемориала Красной армии, освободившей Харбин в августе 1945 года. Затем на центральном городском кладбище пройдет церемония возложения цветов к памятнику погибшим советским воинам-освободителям. Память павших и похороненных здесь бойцов и командиров 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов почтут минутой молчания.

В программу поездки в Поднебесную также включено посещение места расположения тайной японской лаборатории биологического оружия под Харбином, в которой специальный отряд № 731 Квантунской армии проводил опыты на живых людях – военнопленных и похищенных местных жителях. Наши земляки также встретятся с потомками военнослужащих 88-й отдельной (коммунистической интернациональной) стрелковой бригады специального назначения. В этом соединении, расквартированном в Хабаровском и Приморском краях, наравне с советскими людьми служили граждане оккупированных японцами Китая и Кореи.

Стоит отметить, что это ответный визит делегации Владивостока в соседнюю страну. В дни празднования Великой Победы наш город воинской славы посетили представители Поднебесной и 9 Мая вместе с россиянами прошли в колонне Бессмертного полка.

А накануне визита председатель Совета ветеранов полковник в отставке Сергей Кондратенко побывал в редакции газеты «Владивосток». Он вручил главному редактору «В» Елене Воронежцевой памятную медаль в честь 70-летия российско-китайской дружбы (установления в 1949 году дипломатических отношений между нашими странами). Ветераны также отвезут в Харбин номера газеты «Владивосток» с материалами о 88-й интернациональной бригаде.

Справка «В»

Вторая мировая война длилась с 1 сентября 1939-го по 2 сентября 1945 года. Она охватила народы большинства стран на всех континентах и унесла жизни 71 миллиона человек. Завершающим аккордом Победы стало уничтожение советскими войсками миллионной Квантунской армии на северо-востоке Китая в августе 1945 года. Сломив хребет японской военщины, Красная армия освободила Северо-Восточный Китай и Северную Корею, Курильские острова и юг острова Сахалин.

Автор: Николай КУТЕНКИХ